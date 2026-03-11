롯데百, 19~22일 본점·명품관 보라색 조명 연출

외국인 고객 위한 'K-Wave 쇼핑 위크' 개최

롯데백화점은 오는 19일부터 22일까지 매일 오후 6시부터 약 4시간 동안 본점과 명품관인 에비뉴엘 건물 외벽을 화려한 보라색 조명으로 연출해 '롯데타운 명동' 일대를 찾는 방문객들에게 특별한 야간 경관을 선보인다고 11일 밝혔다.

보라색 조명을 연출한 롯데백화점 본점. 롯데백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 컴백 공연에 맞춰 BTS의 상징색을 통해 글로벌 K팝 팬들을 불러 모은다는 구상이다. 이와 함께 외국인 고객을 위한 'K웨이브 쇼핑 위크(K-Wave Shopping Week)' 행사도 마련했다. 오는 19일부터 29일까지 롯데백화점 본점과 잠실점과 롯데아울렛 서울역점에서 진행되며, 글로벌 팬을 맞이하는 'K웨이브'의 순간을 콘셉트로 제작한 키 비주얼을 중심으로 공간을 연출한다.

외국인 관광객들에게 인기 있는 상품에는 '한국 한정 상품(Korea Only)' 택을 부착하고, 주요 쇼핑 혜택을 정리한 QR코드를 매장 곳곳에 비치해 외국인 고객들이 보다 편리하게 쇼핑 정보를 확인할 수 있도록 할 계획이다.

외국인 고객을 위한 쇼핑 혜택도 준비했다. 행사 기간 일정 금액 이상 구매한 외국인 고객을 대상으로 구매금액의 7%에 상당하는 롯데상품권 증정 프로모션을 진행한다. 또 K패션 전문관 '키네틱 그라운드'에서는 K패션 일부 브랜드 10% 할인 혜택과 함께 10% 상당의 롯데상품권 증정 프로모션까지 더해 최대 20% 수준의 혜택을 제공한다.

당일 합산 30만원 이상 구매한 외국인 고객에게는 K굿즈인 '약과 수저 세트'를, 50만원 이상 구매한 외국인 고객에게는 한국 전통 문양이 담긴 '스노우맨 포터블램프'를 선착순으로 증정한다.

AD

박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 "3월 중으로 글로벌 K팝 팬들의 서울 방문이 크게 늘어날 것으로 예상되는 가운데, 명동 상권의 중심인 본점을 거점으로 조명 연출과 K쇼핑 프로모션을 함께 준비했다"며 "외국인 고객들이 서울에서만 경험할 수 있는 차별화된 쇼핑 콘텐츠와 이벤트를 통해 특별한 방문 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>