유관기관·사회·직능단체 관계자 200여 명 참여

관광객 맞이 환대 교육…관광도시 실현 속도

'2026 나주방문의 해 범시민 서포터즈'가 10일 나주시청 대회의실에서 출범한 가운데 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 나주시 제공

전남 나주시가 '2026 나주방문의 해' 성공 추진을 위한 서포터즈를 출범시켰다.

나주시는 10일 오후 시청 대회의실에서 유관기관과 사회단체, 직능단체 관계자 등 200여 명이 참석한 가운데 '2026 나주방문의 해 범시민 서포터즈 발대식'을 개최했다고 밝혔다.

이번 발대식은 '2026 나주방문의 해'를 맞아 시민 참여를 기반으로 관광 수용태세를 강화하고 지역 차원의 환대 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

범시민 서포터즈는 나주문화재단과 동신대학교 등 유관기관을 비롯해 이통장협의회와 주민자치협의회, 자원봉사단체 등 사회단체와 숙박업협회, 외식업협회, 상인회, 예술인단체 등 직능단체를 중심으로 구성됐다.

행사에 참석한 기관과 단체 관계자들은 관광도시 나주의 첫인상을 시민이 함께 만들어 간다는 의미를 공유하며 '2026 나주방문의 해' 성공 개최를 위한 공동의 의지를 다졌다.

이날 발대식은 국민의례와 인사말을 시작으로 방문의 해 추진 방향 소개와 서포터즈 역할 안내, 결의문 낭독, 기념 촬영 순으로 진행됐다.

참석자들은 결의문을 통해 방문객 친절 응대와 관광 홍보 확산, 지역 환대 문화 조성에 앞장설 것을 다짐하며 시민이 함께 만드는 관광도시 실현에 힘을 모으기로 했다.

결의문을 낭독한 범시민 서포터즈 대표단은 "환한 웃음과 친절한 응대로 나주를 찾은 관광객들에게 좋은 추억을 선사할 수 있도록 나주의 얼굴인 시민 서포터즈가 앞장서겠다"고 말했다.

이어 진행된 '나주의 첫인상은 우리가 만든다' 환대 마인드 교육에서는 관광객을 맞이하는 시민 친절과 서비스 마인드의 중요성을 공유하며 관광도시로서의 기본 역량을 다지는 시간을 가졌다.

나주시는 이번 범시민 서포터즈와 부시장을 단장으로 하는 '2026 나주방문의 해 추진단' 운영 체계를 연계한 핵심 협력 네트워크를 운영할 계획이다.

앞으로 서포터즈는 관광 수용태세 개선 활동과 방문의 해 홍보 캠페인, 관광정보 공유 등 시민 참여형 홍보 활동을 펼치며 관광도시 나주의 현장 홍보 역할을 수행하게 된다.

한편 나주시는 민관 협력 기반 관광 홍보 체계를 구축하고 체류형 관광 전환을 통해 '500만 관광도시 나주' 실현 기반을 마련해 나갈 방침이다.

호남취재본부 조형주 기자



