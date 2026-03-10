산을 향한 발걸음이 백화점 안으로 들어왔다.

신세계 센텀시티는 오는 7월까지 몰 1층에서 아웃도어 편집숍 '트레일헤드'를 선보인다.

트레일헤드. 신세계 센텀시티 제공 AD 원본보기 아이콘

트레일헤드는 가벼운 등산부터 전문적인 산행까지 아웃도어 활동을 즐기는 고객들을 위해 백패킹, 하이킹, 러닝복 등 다양한 제품을 판매한다.

이번에 선보이는 브랜드는 오스프리, 라스포르티바, 하이드라팩, 차코, 티포시, 스마트울 등이다.

특별 프로모션으로, 전 품목 10% 할인을 비롯해 프리미엄 텀블러 '하이드로 플라스크' 증정 등 이벤트도 진행된다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



