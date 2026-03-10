산을 향한 발걸음이 백화점 안으로 들어왔다.


신세계 센텀시티는 오는 7월까지 몰 1층에서 아웃도어 편집숍 '트레일헤드'를 선보인다.

트레일헤드. 신세계 센텀시티 제공

트레일헤드. 신세계 센텀시티 제공

AD
원본보기 아이콘

트레일헤드는 가벼운 등산부터 전문적인 산행까지 아웃도어 활동을 즐기는 고객들을 위해 백패킹, 하이킹, 러닝복 등 다양한 제품을 판매한다.

이번에 선보이는 브랜드는 오스프리, 라스포르티바, 하이드라팩, 차코, 티포시, 스마트울 등이다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"해도 해도 너무해" 이번엔 한글까지 건드렸다…中문자박물관의 엉터리 전시 "해도 해도 너무해" 이번엔 한글까지 건드렸다…中...
AD

특별 프로모션으로, 전 품목 10% 할인을 비롯해 프리미엄 텀블러 '하이드로 플라스크' 증정 등 이벤트도 진행된다.

Advertisement
영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement