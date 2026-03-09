진옥동 신한금융그룹 회장이 여성 리더들을 향해 "신한을 이끄는 인재"라며 "누군가 만들어 놓은 길을 따르지 말고 주체적 사고를 바탕으로 스스로 정답을 만들어가길 바란다"고 당부했다.

진옥동 신한금융그룹 회장이 지난 6일 오후 서울 중구 로얄호텔에서 '2026 신한 쉬어로즈 컨퍼런스'를 열고 축사를 하고 있다.

9일 신한금융에 따르면 진 회장은 지난 6일 서울 중구 로얄호텔에서 열린 '2026년 신한 쉬어로즈(SHeroes) 콘퍼런스'를 열고 이같이 강조했다. 이날 행사에는 진 회장과 그룹 여성 임원, 본부장들이 참석해 쉬어로즈 9기로 선발된 60여명을 함께 응원했다.

'신한 쉬어로즈'는 2018년부터 시작된 금융권 최초의 여성 리더 육성 프로그램이다. 지난해까지 총 390명의 그룹 내 여성 리더를 선발해 체계적인 멘토링과 코칭 프로그램을 진행해왔다. 올해부터는 여성 리더라는 범주를 넘어 혁신과 실행을 위한 개인별 목표에 집중해 팀워크·변화 시도 등 현장 활용 가능한 주제로 프로그램을 진행할 계획이다.

