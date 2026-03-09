생체 간이식 비중 88%, 기증자

'복강경 절제술'로 부담 줄여

성균관대학교 삼성창원병원 장기이식센터가 2023년 첫 간이식 성공 이후 약 2년 10개월 만에 고난도 간이식 50례를 달성했다.

삼성창원병원 장기이식센터의 간이식 수술 건수는 최근 급격히 증가하는 추세다. 30례에서 40례까지 약 8개월이 소요되었으나, 40례에서 50례까지는 단 5개월이 소요됐다. 이는 간이식 수술 준비부터 사후 관리까지 전 과정이 안정적으로 운영되고 있다는 반증이다.

(좌)간이식 집도 중인 조재원 센터장이지수 교수, (우)순수 복강경 기증자 간절제술 중인 안성효 교수.

환자 분포를 살펴보면 창원과 경남 지역이 가장 많았다. 이어 부산, 경북, 대구를 비롯해 대전, 전남, 충남 등에서도 간이식을 받기 위해 삼성창원병원을 찾은 것으로 나타났다.

기술적인 측면에서의 성과도 돋보인다. 전체 50례 가운데 88%가 생체 간이식으로, 삼성창원병원 장기이식센터는 모든 생체 간이식에 '순수 복강경 기증자 간절제술'을 적용했다. 이는 절개 범위를 줄여 기증자의 흉터와 통증, 수술 부담을 낮추는 방식으로, 의료진의 높은 숙련도가 요구된다.

이러한 성과는 삼성서울병원에서 오랜 기간 호흡을 맞춰온 수술팀이 있었기에 가능했다. 30여년간 1,800건 이상의 간이식을 집도한 세계적 권위자 조재원 교수(現 장기이식센터장)를 필두로, 이지수·안성효 교수가 합류하며 수술팀의 전문성을 한층 강화했다. 그 결과, 2024년 이후 삼성창원병원 장기이식센터의 간이식 수술 성공률은 100%, 수술 후 사망률은 2.8%로, 세계적으로도 우수한 수준의 치료 성과를 보이고 있다.

삼성창원병원은 간이식뿐 아니라 간암을 포함한 중증 간질환 치료팀이 구성되어 매우 체계적인 시스템으로 운영되고 있다. 삼성서울병원 출신의 간암 치료 명의 고광철·이원재·임현철 교수를 비롯해 하현권·김동수 교수 등을 중심으로 관련 진료과가 참여하는 다학제 협진 체계를 정립했으며, 진단부터 수술 후 관리까지 연계 진료가 이뤄지고 있다.

조재원 삼성창원병원 장기이식센터장은 "간이식은 수술뿐 아니라 수술 전후 관리가 함께 이뤄져야 하는 치료다. 지역민들이 더 이상 수도권으로 가지 않고도 가까운 곳에서 안전하게 치료받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

