조현 외교부 장관은 7일 중동 정세 악화와 관련해 "귀국을 희망하는 마지막 한 명의 국민까지 안전하게 귀국하고, 현지에 남은 모든 국민도 평화로운 일상으로 돌아갈 때까지 총력 대응하겠다"고 밝혔다.

조 장관은 이날 서울 외교부 청사에서 재외국민보호대책본부 회의를 주재하며 "중동 상황이 악화일로에 있고 우리 국민의 안전도 위협받고 있다"며 이같이 말했다.

조현 외교부 장관이 7일 서울 종로구 외교부 청사에서 재외국민보호대책본부 회의를 주재하며 발언하고 있다.

그는 "정부는 그동안 중동 상황의 급변 가능성을 염두에 두고 대비해왔다"며 "앞으로 발생 가능한 다양한 도전과 변수에 면밀히 대비하면서 국민 안전을 지킬 수 있도록 끝까지 최선을 다해달라"고 관계자들에게 당부했다.

또 "포탄이 떨어지는 상황 속에서도 공관과 관저를 개방해 국민을 보호하고 함께 국경을 넘으며 이들의 안전을 책임진 우리 동료들에게 깊은 감사의 마음을 전한다"며 중동 각지에서 대응 중인 외교부 직원들을 격려했다.

외교부에 따르면 조 장관은 이날 압둘라티프 빈 라시드 알 자야니 바레인 외교장관과 전화 통화를 하고 최근 중동 정세와 현지 체류 한국인 안전 문제를 논의했다.

조 장관은 통화에서 "현재 바레인에 체류 중인 우리 국민 약 120명이 조속한 귀국을 희망하고 있다"며 이들의 신속하고 안전한 귀국을 위한 바레인 정부의 각별한 관심과 지원을 요청했다.

이에 압둘라티프 장관은 최근 이란의 공격으로 바레인 내 공항과 정유시설, 호텔 등 각종 민간 시설이 큰 피해를 입었고 걸프협력이사회(GCC) 회원국들의 피해도 심각한 상황이라고 설명하며 한국 정부의 관심과 지지를 요청했다.

조 장관은 바레인을 포함한 GCC 국가들에서 발생한 민간인 사상자와 민간 시설 피해에 대해 위로와 연대의 뜻을 전했다. 아울러 최근 중동 지역에서 군사적 충돌이 이어지며 민간 피해가 확대되는 데 우려를 표하고 더 이상의 인명 피해 없이 상황이 조속히 안정되기를 기대한다고 밝혔다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



