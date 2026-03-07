카카오톡 채널·디지털 게시판 활용



위기가구 발굴·복지 상담 창구 역할

부산 기장군 정관읍 행정복지센터(읍장 송영종)는 복지 정보 제공과 신속한 위기가구 발굴을 위해 온·오프라인 복지 소통 공간 '정(情)울림'을 운영한다.

'정(情)울림'은 온라인 카카오톡 채널과 청사 내 디지털정보게시판 등 오프라인 채널을 활용해 주민에게 유용한 복지 정보를 제공하고, 위기가구 신고 및 복지 상담 창구 역할을 하는 복지 소통 공간이다.

특히 온라인 카카오톡 채널 '정울림'에서는 채팅 기능을 통해 대면 상담이 어려운 주민들과 1대1 비대면 상담을 진행한다. 상담 과정에서 위기 상황과 복지 수요를 파악해 적합한 복지 서비스를 연계할 계획이다.

또 '정울림' 채널 소식 게시판과 청사 내 디지털 게시판을 통해 건강, 경제, 주거 등 다양한 복지 정보를 한 곳에서 확인할 수 있도록 해 주민들의 편의성과 접근성을 높였다.

송영종 정관읍장은 "情울림을 통해 주민들이 궁금해하는 복지 정보를 손쉽게 접하고, 어려운 이웃들에게 도움을 줄 수 있는 소통 공간으로 활성화되길 기대한다"며 "복지 사각지대를 해소하고 지역 주민들이 행복하고 안전한 삶을 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

기장군 정관읍 온·오프라인 복지 소통공간 ‘情울림’ 운영 안내문. AD 원본보기 아이콘

