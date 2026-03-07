제15회 축제 도약 위한 콘텐츠 개발·지역 상생 방안 논의

강원도 철원 한탄강 얼음트레킹 축제의 주최·주관 기관인 철원문화재단과 후원기관인 철원군은 철원 한탄강 얼음트레킹축제 성과 및 개선사항에 대한 실무회의를 지난 6일 개최했다.

철원문화재단과 철원군이 지난 6일 철원 한탄강 얼음트레킹축제 성과 및 개선사항에 대한 실무회의를 개최하고 있다. 철원군 제공

이번 평가실무회에는 한국축제콘텐츠협회 회장 및 축제 참가 부스 업체 대표도 함께 자리하여 이번 얼음트레킹 축제에 대한 전반적인 상황을 되돌아보고 다음 축제 준비를 위해 반성 및 개선할 사항 등을 논의했다.

주요 개선사항으로 ▲얼음트레킹만의 특색있는 볼거리 개발 ▲음식부스 운영 불편사항 개선 ▲알통구보 대회의 적극적 홍보방안 마련 ▲군민 대상 참여 프로그램 추가 발굴 ▲지역경제 활성화를 위한 프로그램 개발 등을 논의했다. 논의된 사항들은 철원문화재단의 추가 검토를 통해 제15회 철원 한탄강 얼음트레킹 개최 시 반영할 계획이다.

철원문화재단 관계자는 "이번 실무회의에서 도출된 사항은 세밀한 검토를 통해 다음 얼음트레킹 축제에 반영할 계획으로 더 많은 관광객이 방문 할 수 있도록 프로그램을 다양화하고, 안전하고 볼거리, 먹거리가 많은 축제로 육성해 나가겠다"고 밝혔다.

철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



