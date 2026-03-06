두바이 발 묶였던 한국인 372명, 직항편으로 인천 도착
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
중동 사태의 여파로 아랍에미리트(UAE) 두바이에 발이 묶였던 우리 국민 372명이 6일 귀국했다.
이들이 탑승한 에미레이트 항공 EK322편은 두바이 공항에서 출발해 오후 8시25분께 인천국제공항에 착륙했다.
5일 중동을 방문했던 여행객 및 기타 이용객들이 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 입국하고 있다. 연합뉴스
AD
EK322는 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 처음으로 운항이 재개된 UAE 직항편이다. 승객 422명 중 372명이 한국인이다.
정부는 중동 지역에 체류 중인 국민이 안전하게 귀국할 수 있도록 아랍에미리트와 직항편 운항을 협의한 것으로 알려졌다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"밥줄부터 끊길 판"…이란, 호르무즈 막았다가 역...
AD
현재 14개 중동 국가에는 우리 국민 1만8000이 체류 중이다. 4900명은 단기 체류자로, 이 중 3500명이 항공편 취소로 귀국을 기다리는 것으로 전해졌다.
Advertisement
이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement