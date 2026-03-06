중동 사태의 여파로 아랍에미리트(UAE) 두바이에 발이 묶였던 우리 국민 372명이 6일 귀국했다.

이들이 탑승한 에미레이트 항공 EK322편은 두바이 공항에서 출발해 오후 8시25분께 인천국제공항에 착륙했다.

5일

EK322는 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 처음으로 운항이 재개된 UAE 직항편이다. 승객 422명 중 372명이 한국인이다.

정부는 중동 지역에 체류 중인 국민이 안전하게 귀국할 수 있도록 아랍에미리트와 직항편 운항을 협의한 것으로 알려졌다.

현재 14개 중동 국가에는 우리 국민 1만8000이 체류 중이다. 4900명은 단기 체류자로, 이 중 3500명이 항공편 취소로 귀국을 기다리는 것으로 전해졌다.

