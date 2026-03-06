민·관 13개 기관 참여, 개인별 지원계획 7건 확정

경남 양산시가 돌봄이 필요한 노인과 취약계층이 살던 곳에서 안정적으로 생활할 수 있도록 보건·의료·요양·복지 서비스를 연계한 통합돌봄 정책을 본격 추진한다.

양산시는 지난 5일 양산비즈니스센터 세미나실에서 '2026년 제1회 돌봄통합지원회의'를 개최했다.

2026년 제1회 돌봄통합지원회의. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 오는 3월 27일 시행 예정인 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'에 대비해 지역 내 의료·요양·돌봄 서비스 연계체계를 강화하고, 개인별 지원계획의 적정성을 심의·결정하기 위해 마련됐다.

이날 회의에는 양산시 복지정책과 돌봄통합지원팀을 비롯해 양산시보건소, 웅상보건소, 국민건강보험공단 양산통합돌봄팀, 국민연금공단 장애인지원센터, 의료기관과 사회복지기관 관계자 등 13개 기관 21명이 참석했다.

회의에서는 장기요양(재가) 대상자, 요양병원 필요군, 지역돌봄 대상자 등 총 7건의 안건을 상정해 개인별 지원계획 승인 여부를 결정하고, 대상자에게 맞춤형 돌봄서비스를 연계·지원할 예정이다.

시 관계자는 "통합지원회의를 통해 대상자의 욕구와 건강 상태를 종합적으로 고려한 맞춤형 지원을 추진하고, 지역 의료·돌봄기관 간 협력을 강화해 통합돌봄 체계를 안정적으로 운영해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



