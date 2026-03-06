도로·하천·농업기반시설 정비 본격화

군민 안전·생활 편의 동시 강

경북 청송군이 군민 안전과 생활 편의 향상을 위한 정주 환경 개선에 대규모 예산을 투입하며 지역 기반시설 확충에 속도를 내고 있다. 청송군은 올해 건설·새마을 분야에 총 379억원을 투입해 군민이 체감할 수 있는 생활 인프라 확충과 재난 예방 기반 구축에 나선다고 밝혔다.

청송군, 안전하고 살기 좋은 정주환경 조성 박차 안전한 도로 환경 조성 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 '하나 되는 청송, 그 이상의 도약!'이라는 군정 슬로건 아래 안전하고 살기 좋은 도시 기반을 마련하고 지역 균형발전을 실현하기 위한 핵심 정책으로 추진된다.

군은 ▲신속하고 만족도 높은 건설행정 구축 ▲안전한 도로 환경 조성 ▲농업기반시설 확충을 통한 안정적 용수 공급 ▲자연재해 사전 예방 ▲주민 생활 편익 시설 확충 등 5대 전략을 중심으로 사업을 본격화한다.

먼저 댐 건설로 간접 피해를 본 지역 주민 지원을 위해 7억7000만원을 투입해 소득 증대와 생활기반 조성 사업을 추진한다. 이를 통해 상대적 소외감을 완화하고 주민 권익 보호와 복리 증진을 도모할 계획이다.

아울러 건설행정 민원을 신속히 처리해 군민 만족도를 높이고 안정적인 건설 환경을 조성함으로써 지역 건설산업 육성과 공정한 건설문화 정착에도 힘을 보탠다는 방침이다.

Advertisement

도로 인프라 개선 사업도 본격 추진된다. 군은 군도와 농어촌도로 정비에 16억원을 투입해 도로 확장·포장과 선형 개량, 아스콘 덧씌우기, 어린이보호구역 차선 도색, 방호울타리 설치 등을 진행해 안전하고 쾌적한 통행 환경을 조성한다.

또한 청송교와 월막교 등 주요 교량에 대한 정밀 안전 점검을 실시하고, 옹점1교 개체공사에 32억원을 투입해 노후 시설을 개선함으로써 재난 위험 요소를 사전에 제거할 계획이다.

지난해 대형 산불로 피해를 본 이재민 지원 사업도 병행된다. 군은 36억원을 투입해 마을 기반 조성과 주거 안정 대책을 추진해 이재민의 생활 안정을 돕고 2차 피해를 예방할 방침이다.

기후 위기에 대응한 농업 기반시설 정비도 강화된다. 이전지구 소규모 농촌용수 개발사업에 81억원을 투입해 사업을 마무리하고, 고현리 석계지구 밭 기반 정비사업에 15억원, 개일리 능남저수지 보수공사에 7억원을 각각 투입한다.

이와 함께 노후 저수지와 수리 시설 31개 지구에 약 16억원을 투입해 정비를 추진함으로써 영농 여건을 개선하고 안정적인 농업용수 공급 기반을 확보할 계획이다.

청송군, 안전하고 살기 좋은 정주환경 조성 박차 농업기반시설 용수공급 원본보기 아이콘

자연재해 예방을 위한 하천 정비 사업에도 대규모 재원이 투입된다. 군은 총 198억원을 들여 자연재해 위험개선지구 4곳(모계·어무골·은계·수락)과 풍수해생활권 종합정비사업 1곳(진보면 지구), 소하천 정비 4곳(실물·못 골·능남·시리골)을 추진한다.

특히 진보면 지구 풍수해생활권 종합정비사업은 총사업비 462억원이 투입되는 대형 사업으로, 상습 침수 지역인 진보면 진안·이촌리 일원의 소하천 4곳과 저수지 1곳, 시가지 관로를 정비해 1069세대 주민과 건물 734동의 생명과 재산 보호를 목표로 추진된다.

이와 함께 군은 마을안길·농로·소교량 등 소규모 주민 생활 밀착형 시설 개선 256건에 103억원을 투입하고, 마을회관과 팔각정 등 주민 편의시설에 대한 정기적인 보수도 병행해 체감도 높은 생활환경 개선에 나설 계획이다.

AD

청송군 관계자는 "기후 변화로 자연재해 발생 빈도가 높아지는 상황에서 군민 안전 확보는 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선 과제"라며 "체계적인 기반시설 정비와 촘촘한 안전 인프라 구축을 통해 군민 모두가 안심하고 생활할 수 있는 '행복 청송'을 만들어 가겠다"고 말했다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>