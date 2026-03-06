김어준, 李 대통령 순방 기간 국정 공백 지적

"리더 부재 불안감 증폭", "대책회의 없다"

金 "중동 상황 챙기는 긴장감 만만찮아"

친정부 성향 방송인 김어준 씨가 "이재명 대통령 순방 기간 국정 공백이 있었다"고 지적하자, 김민석 국무총리가 이를 반박하고 나섰다.

5일 유튜브 방송 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에서 김 씨는 "대통령이 순방 중이다. 이런 상황에서 기민하게 대응하는 국무회의도 없다"고 했다. 또 "리더의 부재가 불안감을 더욱 증폭시켰을 것. 아빠 없는 자식 같은 느낌 있잖나. 말하자면 빈집털이", "대책 회의가 없다. 뭐가 어떻게 하자는 건지. 뉴스도 없고 온종일 불안했다"고 했다.

이는 대통령 부재 상황에서 국정의 2인자인 김 총리가 정부 대응을 제대로 이끌지 못하고 있다는 취지의 발언으로도 해석될 수 있다. 실제로 영상 댓글에서는 이 대통령 순방 기간 벌어진 중동 상황 탓에 불안감을 느꼈다는 지지자들의 언급이 있기도 했다.

그러자 김 총리는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "대통령 안 계시는 동안 중동 상황을 챙기는 긴장감이 만만치 않았다"며 "대통령께서 주재한 국무회의를 마치고 새만금으로 향하는 열차 안에서 손에 잡은 책을 뗄 수가 없어 한달음에 읽었다"고 했다.

총리실도 보도 설명자료를 내고 "상기 발언 내용은 사실과 명백히 다르다"며 "대통령 순방 중에 정부는 중동 상황 발발 직후부터 매일 오후 비상 점검을 위한 관계 장관회의를 개최했다. 회의에서는 재외국민 보호, 안보 대비 태세, 경제 영향 최소화, 국민 불안·동요 방지 등을 위한 외교부·국방부·재경부·산업부·해수부 등 모든 관계부처 총력대응을 점검하고, 회의 후에는 대국민 브리핑을 진행해왔다"고 밝혔다.

이어 "3일 국무회의를 개최해 중동 상황 관련 대응 현황 및 계획을 집중 점검·논의했다. 그 외에도 3일 재외공관장 회의를 개최하는 등 범정부 역량을 총동원하여 중동 상황에 대한 철저한 대응을 해왔다"며 김 씨 주장에 반박했다. 그러면서 "정부 활동에 대한 사실과 다른 보도가 국민에게 오해와 혼선을 불러온다는 점에 유념하여 국익과 사실에 기반한 보도를 해주시기를 당부드린다"고 했다.

이들은 앞서 서울시장 선거 여론조사를 두고도 신경전을 벌인 바 있다. 올해 초 김 씨가 설립한 여론조사 업체에서 진행한 서울시장 지지도 조사에서 김 총리가 포함돼 있었는데, 김 총리는 자신을 빼 달라고 거듭 요청한 바 있다. 이에 대해 김 씨가 "알아서 하겠다"고 거절하면서 일각에서는 갈등으로 비치기도 했다.

