코람코자산신탁, 자회사 700억원 유상증자…초대형 개발사업 확대

코람코자산신탁이 자회사 코람코자산운용에 700억원 유상증자를 마무리하고 대형 복합개발사업과 데이터센터 투자를 확대한다고 6일 밝혔다.

이번 자본 확충으로 코람코자산운용은 약 1400억원의 자본금을 갖추게 됐다. 코람코는 이를 계기로 리츠·부동산펀드·부동산신탁 등으로 구성된 사업 구조와 전문성을 강화해 성장 속도를 가속한다는 방침이다.

현재 코람코자산운용은 약 54조원 규모의 부동산 자산을 운용·관리하고 있다. 이지스자산운용에 이은 국내 2위 규모다. 모회사 코람코자산신탁은 리츠로 17조2000억원의 부동산 자산을 운용 중이고 부동산신탁으로 17조5000억원을 관리하고 있다.

코람코자산운용은 부동산펀드와 프로젝트금융투자회사(PFV)를 통해 19조2000억원의 자산을 운용하고 있다. 서울 구로구 '케이스퀘어 데이터센터 가산' 준공을 시작으로 안산 성곡, 부산 장림 등에서 데이터센터 투자를 확대하고 있다. 최근 분당 두산타워, 여의도 현대차증권 빌딩 등도 연이어 매입했다. 또 약 10조원 규모의 성남 복정역세권 복합개발사업의 자산관리회사(AMC)로도 참여하고 있다. 이번 700억원 규모의 유상증자도 향후 초대형 투자사업 참여와 신규 사업 확장을 위한 차원이다.

정승희 코람코자산신탁 대표는 "현재 운용 중인 54조원의 운용자산은 향후 대형 복합개발과 디지털 인프라 투자 등 투자자에게 더 높은 수익성을 제공할 것"이라며 "리츠·신탁·운용을 아우르는 통합 투자플랫폼과 안정적으로 정착된 섹터 전문가 체계를 바탕으로 시장 변화에 앞서 투자 기회를 선점할 것"이라고 말했다.

