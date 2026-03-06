북부재생활성화지역 대상… 2030년까지 단계적 사업 추진

경남 산청군은 산엔청건강누리센터 대강당에서 '산청군 농촌 공간 재구조화 및 재생 시행계획(안)'에 대한 주민공청회를 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 공청회는 주민과 전문가, 관계 공무원 등이 참석해 북부 재생활성화지역의 발전 방향을 공유했다.

산청군, 농촌공간 재구조화 및 재생 공청회 현장 사진

군은 작년 11월 기본계획에 대한 공청회를 개최한 데 이어 이번 공청회를 통해 시행계획에 대한 주민 의견을 수렴했다.

'산청군 농촌 공간 재구조화 및 재생 시행계획(안)'은 2026년부터 2030년까지 5년간 계획이며 산청읍·차황면·오부면·생초면·금서면의 북부 재생활성화지역을 대상으로 한다.

주요 사업으로는 ▲산청읍 농촌중심지 활성화 사업 ▲오부면 기초생활거점조성사업 ▲차황면·오부면·생초면 기초생활거점조성사업(2단계) 등이 있다.

산청군은 2022년부터 2026년까지 남부 생활권에 대한 농촌협약사업을 추진 중이며 이번 공청회 및 관련 절차 등을 거쳐 북부 재생활성화지역에 대한 농촌협약 공모사업을 신청할 계획이다.

군 관계자는 "시행계획의 완성도를 높이기 위해서는 체감도 높은 주민의 아이디어가 중요하다"며 "더 많은 지역민이 편하게 의견을 낼 수 있도록 설명회 등을 추가로 운영하고 제출된 의견을 잘 반영하여 북부지역도 협약사업을 차질 없이 추진할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다."

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



