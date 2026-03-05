손주석 한국석유공사 신임 사장이 3월 5일 오전 10시 울산 혁신도시에 위치한 석유공사 본사에서 취임식을 갖고 공식 업무를 시작했다.

손주석 한국석유공사 신임 사장이 5일 울산 본사에서 진행된 취임식에서 취임사를 하고 있다.

이날 손주석 사장은 취임사를 통해 "중동 상황 급변의 엄중한 시기에 우리나라 에너지 안보를 책임지는 한국석유공사 사장으로 취임하게 돼 무거운 책임을 느낀다"면서, 에너지 안보라는 본연의 사명을 충실히 이행하는 것을 경영의 최우선 과제로 삼을 것이라고 말했다.

또, 재무 건전성 회복과 석유개발 사업의 질적 고도화, 국가안보 자산인 석유비축사업의 운영 효율성 최적화를 통해 내실 있는 성장에 집중할 것이라고 강조하고, 현장 밀착경영을 바탕으로 미래를 준비하는 신성장 동력의 육성과 안전 경영, AI 혁신과 조직문화 혁신을 위해 노력할 것이라고 말했다.

손주석 사장은 이날 석유공사 노동조합과 함께 '노사공동 협력 선언식'을 개최하고 노사 파트너십을 통한 경영 위기 극복을 위해 적극 협력하기로 했다.

한국석유관리원, 한국환경공단 이사장 등을 역임한 손주석 사장은 석유산업에 대한 이해가 높다는 평가와 함께 탁월한 조직관리 역량을 인정받아 왔다.

손주석 한국석유공사 신임 사장(왼쪽에서 4번째)이 5일 울산 본사에서 황성훈 노동조합위원장(5번째)과 2026년 노사 상생협력 선언식을 진행하고 있다. 한국석유공사 제공

