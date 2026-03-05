도안자이 센텀리체 투시도. GS건설

도안자이 센텀리체 투시도. GS건설

AD
원본보기 아이콘

GS건설은 다음 달 대전 도안신도시에서 '도안자이 센텀리체'를 분양할 예정이라고 5일 밝혔다.


도안자이 센텀리체는 대전시 유성구 일대 도안지구택지개발사업으로 총 2293가구 규모로 조성된다. 일반분양 물량은 1780가구다. 26블록은 지하 2층에서 지상 42층, 총 1209가구 중 전용면적 84~99㎡ 946가구가 일반분양이다. 30블록은 지하 2층에서 지상 39층, 총 1084가구 가운데 전용 84~134㎡ 834가구가 일반분양 물량으로 공급된다. 선호가 높은 전용 84㎡ 비중이 82%에 달한다. 입주는 2029년 하반기 예정이다.

단지 인근에는 초·중·고교 신설이 계획돼 있어 안전한 도보 통학이 가능한 '학세권' 환경을 갖출 것으로 기대된다. 또 대전도시철도 2호선 용계역(예정) 역세권 입지로 향후 개통 시 도심 접근성과 생활 편의성이 한층 개선될 전망이다.


상업 및 유통시설 등이 조성될 계획인 도안지구 중심상업지역도 도보권에 위치해 이용하기 용이하다. 유성IC, 서대전IC를 통한 호남고속도로 지선 이용이 가능해 세종시 등 광역 이동이 수월하다

Advertisement

전용 84㎡ 이상의 중대형 타입을 다수 선보이며, 남향 위주로 단지를 배치해 주거 쾌적성을 높였다. 전체동 1층에는 필로티 설계를 적용해 저층세대의 사생활 보호 및 조망권을 확보했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"한달 700만원도 벌어요" 두둑한 수입에 '불법 외국인 라이더' 활개 "한달 700만원도 벌어요" 두둑한 수입에 '불법 외...
AD

입주민 커뮤니티센터인 '클럽 자이안'에는 사우나, 피트니스클럽, 골프연습장, 독서실, 키즈도서관 등이 조성될 예정이고, 수경시설과 어울어지는 티하우스, 게스트하우스, 어린이집, 다함께돌봄센터 등도 들어선다.


이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

당신이 추구하는 항쟁 스타일은?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement