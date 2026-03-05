[특징주]대우건설, 자사주 소각·공항 공사 수의계약 호재에 급등

자사주 소각을 통해 주주가치 제고에 나서겠다고 밝힌 대우건설 대우건설 close 증권정보 047040 KOSPI 현재가 8,780 전일대비 1,230 등락률 +16.29% 거래량 11,570,085 전일가 7,550 2026.03.05 10:59 기준 관련기사 가덕도신공항 부지공사 맡은 대우건설 "책임감 갖고 국책사업 추진" [특징주]이란 사태 격화…건설株 동반 약세 악화한 중동 정세, 국내 건설주 여파는…"단기 투자심리 부정적" 전 종목 시세 보기 주가가 급등했다.

5일 오전 9시51분 기준 대우건설은 전 거래일 대비 1430원(18.94%) 오른 8980원에 거래됐다.

전날 대우건설은 자기주식 471만5000주를 소각하기로 의결했다고 공시했다. 소각 규모는 지난 3일 종가 기준 약 420억원이다. 또 대우건설은 가덕도 신공항 부지 조성 공사에 대한 수의계약 의사를 조달청에 공식 회신했다. 가덕도신공항 부지조성공사는 국가 균형발전과 동남권 관문 공항 건설을 위한 대형 인프라 사업으로, 총예산액은 약 10조7174억원 규모다.

