뉴욕증시 일제히 반등

빅테크가 상승 주도

코스피, 과도한 낙폭 만회 기대

미국과 이란의 물밑 접촉설, 경제지표 호조 등에 힘입어 뉴욕 증시가 상승 마감했다. 특히 미국과 이란 간 분쟁이 예상보다 일찍 끝날 수도 있다는 기대감에 위험자산 선호 심리가 일부 나타났다. 국내 증시도 그간의 하락분을 만회하려는 강력한 되돌림 현상이 나타날 것이라는 전망이 나온다.

코스피가 미국과 이란 간 전쟁 발발 여파로 역대 최대 폭으로 폭락해 5,100선마저 내준 4일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 코스닥, 원/달러 환율이 표시돼 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

4일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 238.14포인트(0.49%) 오른 4만8739.41에 마감했다. S&P500지수는 전장보다 52.87포인트(0.78%) 내린 6869.50에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 290.79포인트(1.29%) 오른 2만2807.48에 거래를 마쳤다. 대형 기술주가 상승세를 주도했다. 테슬라와 아마존은 각각 3.44%, 3.95% 올랐고, 엔비디아도 1.66%, 메타도 1.93% 올랐다.

뉴욕타임스(NYT)는 미국과 이스라엘의 공습 다음 날 이란 정보당국이 제3국을 통해 미국 중앙정보국(CIA)에 분쟁 종식을 위한 협상을 제안했다고 보도했다. 이에 이틀 연속 급등했던 국제유가는 숨 고르기에 들어갔고, 가상화폐 가격은 상승했다.

ICE 선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 81.40달러로 전장 대비 보합에 머물렀고, 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 0.1% 오른 배럴당 74.66달러에 거래를 마쳤다.

비트코인 가격은 상승세를 이어가 7% 이상 올라 7만3000달러를 넘어섰다. 이더리움은 9% 넘게 올라 2140달러선에서 거래됐다. 미 달러화 가치는 3거래일 만에 하락했다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러 인덱스는 전 거래일보다 0.3% 하락한 98.93을 기록했다.

Advertisement

웰스파고 투자연구소의 스콧 렌은 추가 확전 위험은 여전히 존재하지만, 시장의 위험회피 심리 확대는 단기간에 그칠 가능성이 크다고 밝혔다. 피터 오펜하이머 팀은 보고서에서 중동 전쟁과 인공지능(AI)으로 인한 시장 혼란에 대한 우려로 위험 자산이 상당한 역풍을 맞고 있지만, 근본적인 경제 회복력과 견조한 수익 성장세로 하락 폭은 제한적일 것이라고 분석했다.

미국의 민간 고용도 시장 전망치를 넘어 큰 폭으로 증가한 것으로 나타나면서 증시 상승세에 힘을 보탰다. 미국 고용정보업체 오토매틱데이터프로세싱(ADP) 집계에 따르면 2월 미국의 민간기업 고용이 전월 대비 6만3000명 증가했다. 이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(4만8000명)를 웃도는 수치로, 2025년 7월 이후 가장 큰 증가 폭이다.

한지영 키움증권 연구원은 "현재는 팔아야 할 자리가 아니라 사야 할 자리"라며 "오늘 국내 증시는 낙폭과대 주도주를 중심으로 어제의 폭락을 만회하는 반등에 나설 것"이라고 말했다. 이번 중동 사태가 시작한 지 2거래일 만에 -18%를 기록했다는 점은 전쟁 리스크를 일시에 대부분 반영한 것으로 볼 수 있고, 현재 코스피의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 8.1배 수준까지 내려왔다는 분석이다. 코스피 역사상 선행 PER이 8배 극 초반 수준 혹은 그 이하로 내려간 적은 금융위기, 유럽 재정위기, 미중 무역분쟁, 코로나19 사태 상호관세 발표 등에 불과했으며, 8배선을 기점으로 주가 바닥을 확인했던 전력이 있다.

AD

서상영 미래에셋증권 연구원은 "미국 국방부의 이란 통제력 강화 발표와 이란의 협상 시도 보도가 나오자 그간의 하락분을 만회하려는 강력한 되돌림 현상이 나타날 것으로 기대된다"며 " 이란 분쟁이 통제 가능한 범위에 머문다면 지수의 가파른 반등이 예상된다"고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>