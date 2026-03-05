롯데하이마트, 봄맞이 가전 세일…최대 240만원 할인 혜택
3월 한 달간 '가봄쎄' 진행
3월 한 달간 '가봄쎄' 진행

롯데하이마트는 3월 한 달간 전국 300여개 매장에서 '가봄쎄(가전 봄맞이 쎄일)' 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.
행사 기간 이사와 혼수를 준비하는 고객들을 위해 다양한 품목의 가전 동시구매 시 각종 프로모션 혜택을 더해 최대 240만원 할인 혜택을 제공한다. 가전 뿐만 아니라 가전 수납장, 내구재(싱크볼, 주방수전)와 동시구매 시에도 최대 22만원 할인 혜택을 부여한다. 또 봄철 미세먼지를 고려해 로봇청소기 중심으로 5년 A/S 연장보증서비스 제공, 최대 30만원 동시구매 할인 등 다양한 혜택을 선보인다.
롯데하이마트 '가봄쎄(가전 봄맞이 쎄일)' 행사. 롯데하이마트 제공
세부적으로 오는 9일까지 삼성전자, LG전자, 쿠쿠 등 주요 브랜드 중심으로 구성한 패키지 상품 구매 시 다품목 구매 혜택, 행사카드 혜택 등을 더해 최대 240만원 혜택을 받을 수 있다. 또 예비 신혼부부들이 결혼식장 계약서 등을 통해 결혼 증빙 시 상품 할인, 행사품목의 구매 금액대별 할인 등을 더해 최대 4% 할인 혜택을 추가로 제공한다.
LG전자 오브제컬렉션 'Fit & Max 4도어(609L)', 삼성전자 '비스포크 AI 1도어(347L)' 등 냉장고, 김치냉장고 행사상품 구매 시 냉장고 수납장을 동시 구매하면 최대 22만원 할인 혜택도 추가로 받을 수 있다. 또 LG전자 '디오스 오브제컬렉션 식기세척기(14인용), 삼성전자 '인피니트 AI 인덕션(3구)' 등 주방가전 행사상품과 '고니', '깜뽀르떼'의 싱크볼 또는 '백조' 주방수전 등을 동시구매하면 최대 9만원 할인 혜택을 제공한다.
봄맞이 대청소에 나서는 고객들을 위한 '클린 가전 페스타' 행사도 진행한다. 3월은 미세먼지 농도가 높아지면서 청소기 등 클린 가전 수요가 연중 가장 높은 시기다. 롯데하이마트는 특히 가사 일을 줄이기 위한 로봇청소기 수요가 점차 늘어나는 것을 고려해 로봇청소기 중심으로 다양한 혜택을 마련했다. 로보락, 드리미, 삼성전자 등 다양한 국내외 인기 브랜드의 로봇청소기 신상품을 한 곳에서 살펴볼 수 있으며 행사 기간 내 구매하는 모든 로봇청소기를 대상으로 5년 A/S 연장보증서비스를 무료로 제공한다. 집 내부 인테리어를 고려해 로봇청소기와 로봇청소기 수납장을 동시 구매하는 고객들에게는 수납장을 기존 대비 28% 할인한 18만원에 선보인다.
김승근 롯데하이마트 통합마케팅실장은 "이사와 결혼을 앞둔 고객들이 더 좋은 가격에 가전을 마련할 수 있도록 다양한 혜택들을 중복 적용해 제공한다"며 "가전 할인과 함께 가전 수납장, 내구재까지 롯데하이마트에서 한 번에 살펴보고 저렴하게 구매하시기 바란다"고 말했다.
