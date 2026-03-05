3월 한 달간 '가봄쎄' 진행

롯데하이마트 롯데하이마트 close 증권정보 071840 KOSPI 현재가 7,620 전일대비 680 등락률 -8.19% 거래량 87,853 전일가 8,300 2026.03.04 15:30 기준 관련기사 롯데하이마트, 설·신학기 '광(光)세일'…"인터넷 최저가 수준" 롯데하이마트, 75년 전통 커피메이커·토스터 론칭…"해외소싱 강화" 애플 수리대행, 사전진단까지…'안심 케어' 강화 전 종목 시세 보기 는 3월 한 달간 전국 300여개 매장에서 '가봄쎄(가전 봄맞이 쎄일)' 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.

행사 기간 이사와 혼수를 준비하는 고객들을 위해 다양한 품목의 가전 동시구매 시 각종 프로모션 혜택을 더해 최대 240만원 할인 혜택을 제공한다. 가전 뿐만 아니라 가전 수납장, 내구재(싱크볼, 주방수전)와 동시구매 시에도 최대 22만원 할인 혜택을 부여한다. 또 봄철 미세먼지를 고려해 로봇청소기 중심으로 5년 A/S 연장보증서비스 제공, 최대 30만원 동시구매 할인 등 다양한 혜택을 선보인다.

롯데하이마트 '가봄쎄(가전 봄맞이 쎄일)' 행사. 롯데하이마트 제공 AD 원본보기 아이콘

세부적으로 오는 9일까지 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 172,200 전일대비 22,900 등락률 -11.74% 거래량 89,427,954 전일가 195,100 2026.03.04 15:30 기준 관련기사 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 [미국-이란 전쟁]파랗게 질린 亞증시…코스피 -10%·닛케이 -4% 5000선 붕괴 직전 코스피, 5200대로 반등 전 종목 시세 보기 , LG전자 LG전자 close 증권정보 066570 KOSPI 현재가 109,000 전일대비 18,600 등락률 -14.58% 거래량 2,558,128 전일가 127,600 2026.03.04 15:30 기준 관련기사 기회를 제대로 살리려면? 최대 4배 주식자금을 연 5%대 금리로 LG전자, 퀄컴과 손잡고 차세대 텔레매틱스 기술 혁신 가속 LG전자, 완주 AI 데이터센터에 HVAC 솔루션 공급 협약 전 종목 시세 보기 , 쿠쿠 등 주요 브랜드 중심으로 구성한 패키지 상품 구매 시 다품목 구매 혜택, 행사카드 혜택 등을 더해 최대 240만원 혜택을 받을 수 있다. 또 예비 신혼부부들이 결혼식장 계약서 등을 통해 결혼 증빙 시 상품 할인, 행사품목의 구매 금액대별 할인 등을 더해 최대 4% 할인 혜택을 추가로 제공한다.

LG전자 오브제컬렉션 'Fit & Max 4도어(609L)', 삼성전자 '비스포크 AI 1도어(347L)' 등 냉장고, 김치냉장고 행사상품 구매 시 냉장고 수납장을 동시 구매하면 최대 22만원 할인 혜택도 추가로 받을 수 있다. 또 LG전자 '디오스 오브제컬렉션 식기세척기(14인용), 삼성전자 '인피니트 AI 인덕션(3구)' 등 주방가전 행사상품과 '고니', '깜뽀르떼'의 싱크볼 또는 '백조' 주방수전 등을 동시구매하면 최대 9만원 할인 혜택을 제공한다.

Advertisement

봄맞이 대청소에 나서는 고객들을 위한 '클린 가전 페스타' 행사도 진행한다. 3월은 미세먼지 농도가 높아지면서 청소기 등 클린 가전 수요가 연중 가장 높은 시기다. 롯데하이마트는 특히 가사 일을 줄이기 위한 로봇청소기 수요가 점차 늘어나는 것을 고려해 로봇청소기 중심으로 다양한 혜택을 마련했다. 로보락, 드리미, 삼성전자 등 다양한 국내외 인기 브랜드의 로봇청소기 신상품을 한 곳에서 살펴볼 수 있으며 행사 기간 내 구매하는 모든 로봇청소기를 대상으로 5년 A/S 연장보증서비스를 무료로 제공한다. 집 내부 인테리어를 고려해 로봇청소기와 로봇청소기 수납장을 동시 구매하는 고객들에게는 수납장을 기존 대비 28% 할인한 18만원에 선보인다.

AD

김승근 롯데하이마트 통합마케팅실장은 "이사와 결혼을 앞둔 고객들이 더 좋은 가격에 가전을 마련할 수 있도록 다양한 혜택들을 중복 적용해 제공한다"며 "가전 할인과 함께 가전 수납장, 내구재까지 롯데하이마트에서 한 번에 살펴보고 저렴하게 구매하시기 바란다"고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>