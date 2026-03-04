2차 종합특검, 국수본에 사건 이첩요청…검사 2명 등 8명 파견
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
"구체적인 내용은 비공개"
권창영 2차 종합특별검사팀은 경찰 국가수사본부에 사건 이첩을 요청했다.
권창영 특별검사가 지난달 25일 경기 과천시 사무실에서 입장발표를 준비하고 있다. 연합뉴스
AD
특검팀은 4일 공지를 통해 "국수본 특별수사본부에 특검이 1차 선별한 사건을 이첩 요청했다"며 "이첩 요청 사건 수, 각 사건 내용, 피의자 등 관계자 인적 사항은 공개할 수 없다"고 밝혔다.
그러면서 파견인력 현황에 대해 "검찰에서 부장검사 2명을 파견받았으며 경찰에서는 총경 2명, 경정 3명, 경감 1명 등 총 6명을 파견받았다"고 했다.
특검팀은 추후 검사 및 경찰관을 추가로 파견받는다는 방침이다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"실화냐, 관리비 300만원 전기료 191만원" 66억 한...
AD
한편 경찰 국수본 특별수사본부는 현재 3대 특검(내란·김건희·순직해병) 수사 이후 남은 의혹을 수사 중이다.
Advertisement
최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
by Dable
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
by Dable
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement