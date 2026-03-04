4일 통합특별시 청사·재정·공공기관 배치 구상 제시

순천 동부청사 ‘광역행정청’ 격상·디지털 청사 구축 제안

전남광주통합특별시 특별법 통과 이후 청사 위치와 공공기관 이전 등을 둘러싼 논의가 이어지는 가운데 강기정 광주시장이 "주청사라는 무용한 용어는 폐기돼야 한다"며 "행정의 중심은 광주일 수밖에 없다"고 밝혔다.

강 시장은 4일 오후 광주시청에서 기자회견을 열고 통합특별시 출범 이후 청사 활용과 재정 운용, 공공기관 배치 구상 등을 설명하며 이같이 말했다.

전남광주통합특별시 특별법 통과 이후 청사 활용과 공공기관 배치 구상을 설명하는 기자회견을 하는 강기정 광주시장. AD 원본보기 아이콘

강 시장은 "우리 광주·전남은 지역민이 합심해 준 덕분에 대구·경북, 대전·충남과 달리 '제1호 통합특별시'가 됐다"며 "민심이 모이는 데 기자들의 역할이 컸다"고 말했다.

그는 특별법 통과 이후 해결해야 할 과제로 ▲세 곳의 청사 활용 ▲20조원 이상의 재정 운용 ▲공공기관 유치와 지역 배분 등을 꼽았다. 이어 "이 문제들이 불필요한 논쟁으로 번지면 통합의 목적은 사라지고 갈등만 남게 된다"며 "통합의 목적을 잊지 말아야 한다"고 말했다.

강 시장은 통합의 이유로 "수도권 일극 체제에 대응할 수 있는 규모의 경제를 확보하기 위한 것"이라며 "5극 3특 전략 속에서 당당한 일극으로 서기 위한 것"이라고 설명했다.

Advertisement

청사 문제와 관련해서는 "주청사라는 용어는 특별법에도 담겨 있지 않은 무용한 용어"라며 폐기를 주장했다. 통합 이후에도 현재의 광주청사와 무안청사, 순천청사는 그대로 유지해 사용될 것이라고 밝혔다.

다만 그는 "광역도시 행정은 계속돼야 하고 5극 3특 전략상 중심성 확보가 필요하다"며 "행정의 중심은 광주일 수밖에 없다"고 말했다. 광주에는 통합특별시의 미래 전략을 수립하고 조정하는 기능을 두겠다는 구상도 밝혔다.

순천 동부청사에 대해서는 "전남 지역내총생산(GRDP)의 약 60%를 차지하는 동부의 위상에 비해 기능이 부족하다"며 "통합의 실물경제를 책임질 경제 중심 '광역행정청'으로 격상해야 한다"고 말했다.

강 시장은 또 "새로운 시대에는 디지털 청사가 핵심"이라며 "물리적 거리를 지우고 세 거점을 유기적으로 연결하는 디지털 행정망을 구축해야 한다"고 밝혔다.

20조원 이상 규모의 재정지원과 관련해서는 "단순한 예산 나누기가 아니라 지속가능한 '화수분 예산'으로 전환하기 위한 로드맵을 마련했다"며 "조만간 후보 자격으로 설명하겠다"고 말했다.

공공기관 이전에 대해서는 혁신도시 추가 배치와 지역별 분산 배치를 병행하겠다는 구상을 제시했다. 나주혁신도시에는 에너지·문화 관련 기관 등을 추가 배치해 시너지를 내도록 하고, 다른 기관들은 통합특별시의 균형발전과 지역 강점을 고려해 맞춤형으로 분산 배치하겠다는 설명이다. 필요할 경우 제2·제3의 혁신도시 지정도 추진하겠다고 밝혔다.

AD

강 시장은 "전남광주통합특별시는 기회 특별시이자 일자리 특별시"라며 "특별법 통과로 20조원 규모 재정지원과 394개 특례 권한이 마련되면서 대기업들도 관심을 보이고 있다"고 말했다. 이어 "통합의 기회를 잡았듯 대기업 유치의 기회도 잡겠다"며 "조만간 더 좋은 소식을 전하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>