27일 부경컨벤션홀, 지역 CEO 등 39명 수료

국립부경대학교(총장 배상훈)는 2월 27일 오전 부경컨벤션홀에서 부경CEO아카데미 제1기 수료식을 개최했다.

부경CEO아카데미 제1기 수료식. 국립부경대 제공

부경CEO아카데미 제1기 수료식. 국립부경대 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 제1기 과정을 수료한 39명의 지역 기업 CEO 등 39명이 수료증과 수료패를 받았다. 수료식은 부경CEO아카데미 과정장 하명신 대외부총장의 학사보고와 수료증서 수여, 기념촬영 등으로 진행됐다.


국립부경대가 지난해부터 시작한 부경CEO아카데미는 지역 오피니언 리더를 위한 최고위 과정이다. 국립부경대 총동창회장 박세호 우주씰링스그룹 회장 등 기업인과 지역 주요 인사 60여명이 참가해 매주 수요일 저녁 특강을 진행해 왔다.

특히 부경CEO아카데미 제1기 원우회는 올해 개교 80주년을 맞은 국립부경대의 발전을 위해 써 달라며 발전기금 1억원을 대학에 기부하기도 했다.


꼭 봐야 할 주요 뉴스

"한 달 내 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다 "한 달 내 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피...
AD

국립부경대는 제1기에 이어 오는 3월 18일부터 부경CEO아카데미 제2기 과정 운영에 들어간다.

Advertisement


영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

당신이 추구하는 항쟁 스타일은?
Advertisement

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement
Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement