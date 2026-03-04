27일 부경컨벤션홀, 지역 CEO 등 39명 수료

국립부경대학교(총장 배상훈)는 2월 27일 오전 부경컨벤션홀에서 부경CEO아카데미 제1기 수료식을 개최했다.

부경CEO아카데미 제1기 수료식. 국립부경대 제공

이날 제1기 과정을 수료한 39명의 지역 기업 CEO 등 39명이 수료증과 수료패를 받았다. 수료식은 부경CEO아카데미 과정장 하명신 대외부총장의 학사보고와 수료증서 수여, 기념촬영 등으로 진행됐다.

국립부경대가 지난해부터 시작한 부경CEO아카데미는 지역 오피니언 리더를 위한 최고위 과정이다. 국립부경대 총동창회장 박세호 우주씰링스그룹 회장 등 기업인과 지역 주요 인사 60여명이 참가해 매주 수요일 저녁 특강을 진행해 왔다.

특히 부경CEO아카데미 제1기 원우회는 올해 개교 80주년을 맞은 국립부경대의 발전을 위해 써 달라며 발전기금 1억원을 대학에 기부하기도 했다.

국립부경대는 제1기에 이어 오는 3월 18일부터 부경CEO아카데미 제2기 과정 운영에 들어간다.

