석사과정 월 80만원, 박사과정 월 110만원 보장… 연구 전념 지원

국립부경대학교(총장 배상훈)가 과학기술정보통신부 공모에 선정되며 이공계 대학원생 연구생활비 지원 기반을 마련했다.

과기부는 신규 참여대학으로 국립부경대를 비롯해 국립금오공과대, 단국대, 인천대, 전북대, 한국외대, 한국항공대, 홍익대 8개교를 선정하고 3월 3일 발표했다.

이 사업은 연구 활동에 참여하는 학생연구자의 최소한의 생활을 보장하고 경제적 안정망을 구축하기 위해 마련됐다. 이공계 전일제 대학원생을 대상으로 석사과정은 월 80만원, 박사과정은 월 110만원의 기준금액에 미달하면 그 부족분을 지원한다.

사업 기간은 2026년부터 2033년까지 총 8년(2년+3년+3년)이며, 올해 지원 규모는 총 17억 5700만원이다.

국립부경대는 지난해 기준 연구 활동 중인 이공계 전일제 대학원생 922명 가운데 715명이 기준금액 이상의 인건비를 지원받고 있으며, 이번 사업을 통해 기준금액 이상 인건비를 지원받는 학생이 확대될 것으로 기대한다.

국립부경대는 이달 중 과기부와 협약 체결과 연구비 수령을 완료하고, 4월 중 관련 지침 제정과 시스템 구축을 거쳐 5월부터 연구생활장려금을 지급할 계획이다.

국립부경대는 이번 사업을 통해 연구중심대학으로서 학생인건비 지급의 안정성과 지속성을 확보하고, 학생연구자가 연구와 학업에 집중할 수 있는 대학원생 지원체계를 구축해 이공계 연구 경쟁력을 더욱 강화할 계획이다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



