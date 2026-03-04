YG, 6년 만에 새 보이그룹 가을 데뷔

YG엔터테인먼트 로고. YG 제공 AD 원본보기 아이콘

YG엔터테인먼트가 올해 가을 데뷔를 목표로 신인 보이그룹을 준비 중이라고 4일 밝혔다. 그룹 트레저 이후 6년 만이다.

지난해 양현석 YG 총괄 프로듀서는 데뷔를 염두에 둔 남자 연습생 팀이 있다며 "이들을 분석하고 있으며 내년에는 한 팀을 꼭 선보이겠다"고 밝힌 바 있다.

양 총괄은 이날 공식 블로그를 통해 '2026 와이지 플랜'을 전하며 그룹 빅뱅이 데뷔 20주년 기념 투어를 개최한다고 밝혔다. 그는 "멤버들과 공연 개최에 합의했다"며 "훌륭한 공연을 위해 모든 스태프가 최선을 다하겠다"고 말했다. 베이비몬스터와 트레저도 올해 컴백을 예고했다.

4인조 신인 걸그룹 '넥스트 몬스터'(가칭)의 구성도 구체화했다. 기존에 공개한 이벨리와 찬야에 이어 나머지 멤버 2명을 추가로 공개할 예정이다.

YG는 "앨범 준비 기간 축소와 신규 지식재산권(IP) 발굴을 위해 내부 시스템을 개선해 왔다"며 "변화의 출발점이 될 2026년은 1년 내내 기쁜 소식으로 찾아뵙겠다"고 전했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



