"진짜 퇴사 이유는"…'충주맨' 김선태, 새 유튜브 공개 하루 만에 '63만' 돌파

충북 충주시청 공식 유튜브 채널을 이끌며 '충주맨'으로 많은 사랑을 받았던 김선태씨가 개인 유튜브 채널을 개설한 지 하루 만에 63만명이 넘는 구독자를 모았다. 공무원 재직 당시 홀로 '충TV'를 기획·출연·촬영·편집하며 전국 지자체 최초로 구독자 90만명 돌파 기록을 세웠던 그가 본격적인 '프리' 활동에 나서면서 더 큰 대중의 관심을 모으고 있는 것으로 보인다.

'충주맨'으로 많은 사랑을 받았던 김선태씨. 유튜브 채널 '김선태' 영상 캡처 AD 원본보기 아이콘

김씨는 3일 유튜브 채널 '김선태'를 공개했다. 채널은 4일 오전 9시 기준 구독자 수 63만명을 기록했다. 하루 만에 실버 버튼(구독자 10만명)을 확정 지은 데 이어 골드 버튼(구독자 100만명)을 향해 빠른 속도로 달려가고 있는 모양새다.

김씨는 2분10초 분량의 첫 영상을 통해 사직 이유와 앞으로의 활동 계획을 밝혔다. 그는 "이제 충주맨이 아니다"라며 "원래 의도와 다르게 쫓겨나는 것처럼 비쳤는데 그런 건 전혀 아니다"라고 말했다.

"절대 왕따 아니었다"…진짜 퇴사 이유는

김씨는 "(사직 이후) 충주시 공무원을 너무 욕하고 또 전체 공무원까지 욕을 하니 가슴이 아팠다. 절대 왕따도 아니었고 시청 공무원분들이 많이 도와주셨다"며 "제가 전례가 없던 일을 하다 보니 조직과 맞지 않는 부분이 있었을 거다. 그런 것도 많이 이해해주셨다"고 해명했다.

이어 "퇴사를 생각하게 된 근본적인 이유는 많이 보여줬다는 것에 있다. 할 만큼 했다"며 "홍보로서는 열심히 하지 않았나. 100만이 원래 목표였고, 그 정도면 이제 할 도리를 다했다고 생각했다"고 말했다. 앞으로의 거취에 대해서는 "많은 제안을 받았지만 저는 자유롭게 해보고 싶었다. 그래서 유튜브를 시작하게 됐다. 개가 똥을 끊지"라고 했다.

"돈 더 벌고 싶어 나온 것…역량 펼쳐보고 싶었다"

김씨는 "돈을 더 벌고 싶어서 나온 것"이라며 "새로운 도전이라고 하지만, 좀 더 나은 조건을 위해 가는 것 아니겠나"라고 솔직히 밝혔다. 이어 "제가 이제 나이가 40인데 더 나이를 먹기 전에 역량을 펼쳐보고 싶었다"며 "일단 유튜버로서 자리를 잡고 싶은 마음이 크다"고 했다.

이 영상은 13시간 만에 276만회 이상 조회됐다. 충주시 유튜브 채널도 "선태야, 나의 선태야"라는 댓글을 남겨 화제를 모았다. 이 댓글은 '좋아요' 10만개를 받았고, 김씨 또한 '좋아요'를 눌렀다.

'충주맨'으로 많은 사랑을 받았던 김선태씨. 유튜브 채널 '충TV' 영상 캡처 원본보기 아이콘

김씨는 2016년 9급 공무원으로 임용된 뒤 2019년부터 충주시 공식 유튜브 채널 '충TV'를 운영했다. 최신 트렌드와 밈(meme)을 활용한 'B급 감성' 콘텐츠로 화제를 모으며 공무원 홍보 방식의 변화를 이끌었다는 평가를 받았다. 충주시 유튜브 채널은 지방자치단체와 공공기관 홍보 방식에 변화를 일으켰다는 평가를 받았고, 김씨는 2023년 말 임용 7년 만에 6급으로 승진하며 '초고속 승진' 사례로 주목받았다.

김씨는 지난달 사직 의사를 밝힌 뒤 대통령실을 방문한 사실이 알려지며 정치권 진출설이 제기되기도 했다. 그러나 그는 "대통령실 관계자의 연락을 받고 용산 대통령실을 찾았지만, 구체적인 제안은 받지 않았다"고 선을 그었다. 김씨는 향후 행보에 대해 "충주에 머물며 방송이나 유튜브 활동에 도전할 것"이라며 "정치적인 행보에는 관심이 없다"고 강조했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



