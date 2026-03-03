임직원 즉각 대피·일주일간 휴무 돌입…삼성·LG·현대차 등 대기업도 '비상'[미국-이란 전쟁]

현지 거점 셧다운·중동 진출 위기

사업장 둔 가전·차 업계 즉각 대피

물류, 환율, 유가 등 변동 예의주시

분쟁 장기화 시 대체 항로 고려도

미국·이스라엘의 이란 공습 속에 현지에 법인과 사업장을 둔 우리 기업들도 셧다운 위기에 처했다. 삼성전자·LG전자·현대자동차그룹 등 기업들은 이란·이스라엘 사업장 임직원들을 즉각 대피시키고 상황을 지켜보고 있다. 최근 신흥 시장으로 중동 지역이 떠오른 만큼 상황이 장기화할 경우 각사 사업에도 차질이 불가피할 것으로 전망된다.

3일 산업계에 따르면 삼성전자는 사태 발생 직후 직접 충돌을 빚고 있는 이란과 이스라엘 사업장의 임직원들을 두바이·이집트·요르단 등 주변국으로 대피시켰다. 이란 사업장은 자체적으로 일주일간 휴무에 돌입한 것으로 전해졌다. 사우디아라비아, 요르단 법인 직원들은 정상 근무 중이며 UAE(아랍에미리트), 카타르, 이라크 법인은 재택근무로 전환한 상태다. 회사는 향후 상황 변화에 따라 ▲재택근무 전환 ▲제3국 대피 ▲귀국 등 조치를 고려할 계획이다.

현대차 사우디 생산법인(HMMME) 공장 조감도.

인근 지역에 사업장을 두고 있는 LG전자 역시 직원 대피에 나섰다. 이스라엘 사업장에 근무하는 한국인 임직원과 가족들은 현지 대사관 가이드에 맞춰 대피한 상태다. 이란에 파견돼 근무하던 한국인 직원도 지난주 출국한 것으로 전해졌다. 이 밖에도 중동 지역 국가에 근무 중인 직원들을 대상으로 안전 유의 및 이동 자제를 안내하고 있다.

사우디에 생산 공장(HMMME)을 건설 중인 현대자동차그룹도 상황을 예의주시하고 있다. 현지 공항은 폐쇄됐으나 공장 건설 인부 등 현지 체류 인력은 정상 출근하며 상황을 지켜보고 있는 상태다. 이스라엘 등 일부 중동 사업장의 경우 대리점 쇼룸 운영을 중단하는 등 조치에 나섰다. 회사는 "중동 지역 직원들은 모두 안전하게 체류 중이며, 비상 연락 프로토콜을 유지하고 있다"며 "중동 상황을 실시간으로 지속 모니터링하며 필요 시 추가 대응 방안을 검토하고 있다"고 설명했다.

'글로벌 사우스' 공략하던 가전·차 업계 타격

가전업계는 최근 수요 침체가 장기화되면서 신흥 시장인 '글로벌 사우스' 공략에 힘써왔다. 특히 중동을 비롯해 동남아시아, 중남미 등에서 입지를 강화해왔다. 중동에서 삼성전자는 공조 분야를 중심으로 B2B(기업 간 거래) 시장을 공략했다. 지난해 회사는 중국에서 '삼성 중동 에어솔루션 데이'를 열고 중동 공조 업계를 대상으로 솔루션 제안에 나서기도 했다.

삼성전자는 중동 지역에서 스마트폰, TV, 가전 등 소비자 제품 판매를 중심으로 사업장을 운영 중이다. 사우디 리야드에는 중동·북아프리카(SEMENA) 법인을 두고 있으며, 이스라엘에는 판매 법인과 반도체 연구소를 운영하고 있다. 이란, 요르단 등에도 판매 사업장을 두고 있다.

다만 최근에는 지난해 6월 이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 의결하는 등 전쟁 위험이 계속됨에 따라 사업을 축소해 온 것으로 전해졌다. 업계 관계자는 "최근 중동에서 계속해서 국제적인 이슈가 발생하면서 제한적으로 영업을 해온 것으로 안다"고 말했다.

올해 글로벌 사우스 공략을 전면에 내세운 LG전자도 비상이 걸렸다. LG전자는 두바이에 중동·아프리카 지역 총괄본부(HQ)를 두고 있다. 주요 법인, 공장 등은 이란과 같은 직접적인 사정권에서는 벗어나 있는 상태지만, 인접국인 사우디(에어컨), 이집트(TV) 등에 생산공장을 두고 있어 영향이 미칠 수 있다.

특히 LG전자는 지난달 UAE 아부다비에서 'LG 이노페스트'를 열고 중동·아프리카 주요 거래선 250여 명을 초청해 현지 사업 전략을 발표하기도 했다. 회사가 주요 제품군을 해외에서 종합적으로 선보인 것은 2019년 이후 7년 만이다. 올해 중남미, 아시아 등으로 행사 지역을 확대해 글로벌 사우스 시장에서 사업 기회를 넓혀갈 계획인 것으로 전해졌다.

회사는 중동 지역 법인들에 대해 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 물류 대체경로를 검토하고 있다. 거래선과 함께 수요 영향도 점검하고 있다. LG전자 관계자는 "물류, 환율, 유가 등 변동성이 커지는 상황을 예의주시하며 사업 관련 업계 전망을 살피고 있다"고 밝혔다.

현대차 역시 분쟁이 단기간에 끝나면 공장 건설엔 큰 차질은 없을 것으로 전망했지만, 상황이 지속될 경우 대체 항로를 찾는 방식으로 대응할 방침이다. 현대차는 올해 4분기 사우디에 중동 지역 첫 자동차 공장을 짓고 급성장하는 중동과 아프리카를 아우르는 지역 생산 거점으로 육성하겠다는 계획이다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



