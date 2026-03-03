[날씨]흐리지만 평년보다 높은 기온…오늘 '개기월식'

정월대보름이자 개기월식 현상 나타나는 날

화요일인 3일은 전국이 흐리겠지만 저녁부터 차차 맑아지겠다. 정월대보름이기도 한 이날 동쪽을 제외한 대부분의 지역에선 달이 지구 그림자에 완전히 가려지는 '개기월식' 현상을 관측할 수 있을 전망이다. 이때 달이 붉게 보이기 때문에 '블러드문'이라 부르기도 한다.

기상청은 당분간 기온이 평년(최저 -5~4도, 최고 7~12도)보다 높겠다고 예보했다. 이날 낮 최고 기온은 5~16도로 예상된다. 하지만 전국적으로 바람이 강하게 불 수 있어 주의가 필요하다.

2022년 11월 서울 하늘에서 달이 지구 그림자에 완전히 가려지는 개기월식 현상이 관측되고 있다. 윤동주 기자

지역별 상세관측자료(AWS)에 따르면 이날 오전 6시 기온은 서울 2.2도, 인천 1.3도, 춘천 1.6도, 강릉 4.1도, 대전 3.0도, 대구 5.0도, 전주 4.7도, 광주 6.1도, 부산 7.1도, 제주 9.7도 등이다.

전국 대부분 지역에 순간풍속 시속 55km(초속 15m) 이상의 강한 바람이 부는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다. 특히 강풍특보가 발효된 경북 동해안과 경남권 해안에는 순간풍속 시속 70km(초속 20m) 이상 강하게 불 수 있어 시설물 점검 등에 유의해야겠다.

또 이날 오전 9시까지 경기 북동부, 낮 12시까지 강원중·북부 내륙 및 경북 내륙 및 부산·경남, 오후 6시까지 경북 북동 산지·동해안·울산·제주도에, 밤까지 강원 동해안·산지에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 예상 적설량은 경기 북동부 1cm 미만, 강원 산지 5~20cm, 강원 중·북부 내륙 1~5cm, 강원 북부 동해안 1cm 미만, 경북 북동 산지 1~3cm 사이로 관측됐다.

장희준 기자



