[포토] 함께 사진 촬영하는 노태문 삼성전자 사장-정재헌 SK텔레콤 사장

강진형기자

입력2026.03.02 18:28

[포토] 함께 사진 촬영하는 노태문 삼성전자 사장-정재헌 SK텔레콤 사장
노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장)과 정재헌 SK텔레콤 사장이 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장에서 열린 '모바일 월드 콩그레스(MWC)2026' 삼성전자 부스에서 갤럭시S26 울트라로 사진촬영 하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

