김천상무, 2026시즌 시작!

포항과 1대 1 무승부

김천상무프로축구단(대표이사 이재하)이 지난달 28일 토요일 16시 30분, 김천종합운동장에서 열린 포항 스틸러스와의 '하나은행 K리그1 2026' 1R 홈경기에서 1대 1 무승부로 2026시즌 첫 경기를 마쳤다.

김천 상무는 4-4-2 포메이션을 가동했다. 백종범이 골문을 지켰다. 백포는 박철우, 이정택, 김민규, 김태환이 구축했다. 중원에서는 박태준과 이수빈이 짝을 이뤘다. 좌우 날개에 김주찬과 고재현이 포진했고, 박세진과 이건희가 공격진을 구성했다.

김천 상무는 홈 개막전을 맞아 풍성한 이벤트와 함께 플레이어 에스코트와 저출산 극복 바디슈트 증정, 어린이 팬들과 함께하는 시축으로 의미를 더했다. 특히 공식 서포터즈 수사 불패가 준비한 시민구단 전환 퍼포먼스에 원정 서포터즈가 메시지 로 화답하며 눈길을 끌었다.

이른 시간 개막을 알리는 축포가 터졌다. 전반 3분, 박철우가 올린 프리킥 이후 떨어지는 공을 이수빈의 슈팅으로 이어졌다. 골키퍼 선방에 막힌 공을 이건희가 고재현에게 연결했고, 이를 고재현이 침착하게 밀어 넣으며 김천 상무의 2026시즌 첫 골을 터뜨렸다.

김천 상무의 선제골 이후 양 팀은 시종일관 공방을 주고받았다. 전반 10분, 이건희가 2차례 연속 슈팅으로 골문을 위협했다. 포항도 세트피스로 반격했지만, 양 팀은 추가 골 없이 전반을 마쳤다.

후반 시작과 함께 포항이 교체 카드를 활용하며 승부수를 던졌다. 이어 후반 54분, 포항이 동점 골을 넣었다. 김천 상무는 실점 이후 경기 흐름을 바꾸기 위해 12기 이상헌과 홍윤상을 투입했다. 교체 투입의 효과가 나타났다. 홍윤상과 이상헌은 상대 수비 사이를 파고들며 공격을 이끌었다.

후반 62분, 홍윤상이 날카로운 공간 침투로 페널티박스 앞에서 프리킥을 얻었다. 이를 이상헌이 마무리했지만, 아쉽게 수비벽에 막히고 말았다. 7분 뒤, 결정적인 장면이 나왔다. 공간으로 쇄도하던 이건희가 상대 수비 발에 걸리며 퇴장을 유도했고, 김천 상무는 수적 우위를 바탕으로 포항을 몰아치기 시작했다. 후반 82분, 김천 상무는 강민규와 김인균을 동시에 교체로 넣으며 승부수를 던졌다. 이어 김이석까지 필드를 밟으며 에너지 레벨을 더했다.

김천 상무는 7분이 주어진 추가 시간 내내 포항을 압박했다. 박철우의 크로스를 김인균 헤더로 연결하며 역전 골을 노렸지만, 끝내 추가 골을 넣지는 못하며 경기를 마쳤다. 이어진 기자회견에서 주승진 감독은 "홈 개막전을 찾아주신 팬 여러분께 감사하다. 동계훈련부터 준비했던 것을 끝까지 잘 실행해준 선수들에게도 고맙다"라고 말하며 "전반전 주도권을 잡지 못한 것과 후반전 수적 우위를 살리지 못한 것은 아쉽다. 잘 보완해서 다가오는 전북 전에서 승리할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.

한편, 김천 상무는 3월 8일, 김천종합운동장에서 전북 현대와 K리그1 2R 홈경기를 치른다.





