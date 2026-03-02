뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
[속보]미군 "對이란공격작전중 미군 3명 사망·5명 중상"
2026년 03월 02일(월)
차라리 탄산음료가 나을 판…'과일' 잘못 먹으면 '독약'된다
'지옥행 급행열차' 평균 -61.42%…'우수수' 떨어지더니 동전주 속출[주末머니]
하메네이 사망에 '피의 보복' 나선 이란…중동 전역이 전쟁터로(종합)[美 이란 공습]
"등교한 딸들이 주검으로"…이란 女초등학교 어린이 148명 참변[美 이란 공습]
"시간까지 알고 있었다" 하메네이 최후의 날, 왜 토요일 오전이었나[美 이란 공습]
"머리맡 휴대전화, 암 유발?"…7년 추적 실험 결과는
'무차별 공격'에 두바이 랜드마크 '활활'…드론 공격 막았지만 파편에 화재
"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고···일본에 무슨 일이
"무려 500장입니다"…여성 변사자 사진 몰래 보관한 경찰 파면
"이번에도 피자는 알고 있었다"…이란 침공 전 주문 폭등