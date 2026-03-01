본문 바로가기
[포토] 'MWC 2026 개막 D-1'

강진형기자

입력2026.03.01 19:17

[포토] 'MWC 2026 개막 D-1'
모바일 월드 콩그레스(MWC)2026 개막을 앞둔 1일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피란 그란 비아 전시장 입구에 MWC 대형 조형물이 설치돼 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

