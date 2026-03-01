트럼프 "하메네이 사망, 이란 국민들 나라 되찾을 기회"(상보)

SNS에 하메네이 사망 공식 발표

이란 측은 끝까지 부인 "살아있다"



도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 이란 최고지도자인 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 사망했다고 발표했다.

트럼프 대통령은 "역사상 가장 사악한 사람 중 한명인 하메네이가 사망했다"며 "하메네이는 우리의 정보 및 고도로 정교한 추적시스템을 피할 수 없었고, 그와 함께 살해된 다른 지도자들이 할 수 있는 일은 아무것도 없었다"고 밝혔다. 이어 "이것은 이란 국민들이 나라를 되찾을 수 있는 가장 큰 기회"라며 "희망컨대 이란혁명수비대(IRGC)와 이란 경찰이 이란 애국자들과 평화롭게 힘을 합쳐 나라의 위대함을 되찾기 위해 협력하길 바란다"고 강조했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 하메네이 사망설을 지지할 여러 징후들이 있다고 밝혔다. 네타냐후 총리는 이날 영상 연설을 통해 "이 폭군(하메네이)이 더 이상 생존해있지 않다는 징후가 많다"며 "이스라엘군이 그의 거점을 파괴했다"고 강조했다.

CNN에 따르면 미국과 이란의 이날 공습 목표에는 하메네이 최고 지도자를 비롯해 사이드 압돌라힘 무사비 군 총참모장, 마수드 페제시키안 대통령 등 이란 고위 인사들이 포함됐다. 미군 안팎에서는 5~10명의 이란 수뇌부가 사망했다는 추정이 나오고 있다.

이란 측은 하메네이 사망설을 강하게 부인하고 있다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 미국 NBC 방송 인터뷰에서 하메네이 최고지도자가 아직 살아있다고 밝혔다. 그는 하메네이 최고지도자와 페제시키안 대통령이 살아있느냐는 질문에 "내가 아는 한 그렇다, 살아있다"고 강조했다.





이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



