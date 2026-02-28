[속보] "이스라엘, 이란에 예방 타격"-외신
우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스스타벅스서 또 논란 터졌다…"이게 무슨 뜻이냐" ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] "이스라엘, 이란에 예방 타격"
2026년 02월 28일(토)
[속보] "이스라엘, 이란에 예방 타격"-외신
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
'육천피' 넘어 '칠천피' 간다?…3~4월, 외국인 '매수' 이끌 다음 변수 온다[주末머니]
벌써 '20만 장' 팔렸다…"단돈 8천원에 순금 갖는다" Z세대 '깜짝' 인기
"아빠, 첫 차는 이걸로 할게요" 1500만원 '합리적 가격'에 '중고 소형 SUV' 인기
'부동산 큰손'의 통큰 투자…이번엔 성수동에 468억 규모 건물 2개 추가 매입
스타벅스서 또 논란 터졌다…"이게 무슨 뜻이냐" 한국인 인종차별 의혹
'내달 21일' BTS 광화문 공연에 경복궁도 쉰다…고궁박물관도 휴관 검토
다른 선택지 있는데도…AI, 가상전쟁 실험서 95%가 핵무기 썼다
'운명전쟁49', 순직 경찰·소방관 모독 논란에 결국 "재편집 결정"
法, 'KT 대표 선임절차 무효' 가처분 기각…경영권 교체 탄력
루게릭요양병원 세운 션, '희귀질환 극복의 날' 장관 표창
"시한부 아내에게 인생게임을"…99명 모인 감동의 배그매치