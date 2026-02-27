최대 30％ 할인 … 김해서 '경남 딸기 소비 촉진 특별기획전'

경상남도가 오는 3월 2일까지 김해농수산물종합유통센터에서 '경남 딸기 소비 촉진 특별기획전'을 열고 도내에서 생산된 명품 딸기를 최대 30％까지 할인해 판매한다.

행사장에는 국내 대표 딸기 산지인 진주, 사천, 김해, 밀양, 하동에서 재배한 딸기 3t이 진열된다.

판매가는 800g 기준 특품 5800원, 상품 3900원으로 시중가 대비 최대 30％ 할인된 가격이다.

경남 김해농수산물종합유통센터에서 '경남 딸기 소비 촉진 특별기획전'이 열리고 있다. 경남도 제공 AD 원본보기 아이콘

경남은 국내 딸기 생산량의 42.5％를 차지하는 전국 최대 산지로 2024년 통계청 기준 재배면적 2,506㏊, 생산량 6만 6000t에 이른다.

도는 설 명절 이후 딸기 출하량은 증가하지만, 소비는 다소 감소해 가격이 30∼40％ 하락하는 경향을 고려해 산지 가격 안정과 농가 소득 보전을 위해 소비 촉진 행사를 공동 기획했다.

또 경남의 겨울철 대표 농산물인 딸기의 우수성을 알리고 합리적 가격으로 판매해 경남산 딸기 소비를 활성화하고자 경남농협과 함께 추진했다.

장영욱 도 농정국장은 "경남에서 생산된 명품 딸기를 도심 소비자에게 직접 연결하는 뜻깊은 행사를 개최해 기쁘다"며 "앞으로도 농업인 소득 증대와 소비자 만족을 동시에 높일 수 있는 판촉 행사를 지속해서 추진하겠다"라고 말했다.





