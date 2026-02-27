에이피알, 주당 1500원 현금 배당 결정

에이피알 에이피알 278470 | 코스피 증권정보 현재가 313,000 전일대비 4,000 등락률 -1.26% 거래량 218,715 전일가 317,000 2026.02.27 14:11 기준 관련기사 '사상 최대 실적' 에이피알, 560억 '통 큰 배당'…주주환원 가속화[특징주]에이피알, 올해 보수적 추정해도 '매출 2조1000억' 전망에 강세메디큐브 앱 '에이지알' 글로벌 누적 다운로드 150만 돌파 전 종목 시세 보기 close 이 보통주 1주당 1500원 현금 배당을 결정했다고 27일 공시했다.

시가 배당률은 0.5%이며 배당금 총액은 561억5723만원이다. 배당 기준일은 다음달 31일이고 배당금은 오는 4월 30일 지급된다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



