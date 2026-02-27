본문 바로가기
에이피알, 주당 1500원 현금 배당 결정

박승욱기자

입력2026.02.27 14:17

에이피알 이 보통주 1주당 1500원 현금 배당을 결정했다고 27일 공시했다.


시가 배당률은 0.5%이며 배당금 총액은 561억5723만원이다. 배당 기준일은 다음달 31일이고 배당금은 오는 4월 30일 지급된다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
