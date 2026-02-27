李, 현대차 새만금 투자에 "더 과감한 지원 화답…규제 파격적으로 낮출 것"

이재명 대통령은 27일 현대차그룹의 새만금 투자 결정에 대해 "새만금은 누구나 일상에서 로봇을 편리하게 사용하는 '미래 도시'로 거듭날 것"이라며 "기업의 과감한 결단에 정부는 더 과감한 지원으로 화답하겠다"고 감사를 말했다.

이 대통령은 이날 오전 전북 군산 새만금컨벤션센터(GSCO)에서 열리는 '새만금 로봇·수소·AI시티 투자협약식'에 참석해 이같이 밝혔다. 행사에 앞서 현대차그룹은 새만금 일대에 9조원 규모를 투자하고 로봇, 수소, 인공지능(AI) 산업의 거점을 구축하는 계획을 발표했다.

이 대통령은 "정부가 아무리 노력한들 정부 혼자 할 수 있는 일이 아니다"라며 "지방으로 가고 싶지만 사람도 없고 불편하고 또 앞으로 어떻게 될지 불안한 상황이라 하고 싶어도 할 수 없는 상황임에도 불구하고 정부를 믿고 리스크가 있을 수도 있는 대결단을 해준 현대차그룹에 국민을 대신해 다시 한번 진심으로 감사드린다"고 강조했다.

객석에서 박수가 나오자 이 대톨영은 "우리 정의선 현대자동차그룹 회장님한테 하는 환호냐"고 물은 뒤 "그게 맞다. 우선 감사의 박수 드리죠"라며 함께 박수를 보냈다.

이 대통령은 "새만금의 바람과 햇빛은 친환경 그린 수소로 전환된다"며 "이 그린수소는 전주, 완주와 같은 인근 산업 단지로 공급되어 지역 산업을 이끄는 핵심 동력이 될 뿐만 아니라 새만금에 들어설 첨단 산업의 든든한 기반이 될 것"이라고 분석했다.

또 이 대통령은 "이러한 친환경 에너지를 바탕으로 글로벌 피지컬 AI를 선도할 대규모 로봇 제조 공장과 부품 클러스터, 그리고 AI 데이터센터가 새만금에 들어선다"며 "이곳 로봇 제조 공장에서 국내 최초로 양산되는 물류·산업용 로봇은 AI 데이터센터와 연동되어 끊임없이 학습해 나갈 것"이라고 소개했다.

그러면서 "이러한 첨단 기술력을 바탕으로 새만금은 누구나 일상에서 로봇을 편리하게 사용하는 '미래 도시'로 거듭날 것"이라고 강조했다.

특히 이 대통령은 "현대자동차그룹의 이번 투자는 호남권 전체의 경제 지도를 완전히 바꿔놓을 것"이라고 언급했다. 그는 "국내외 우수한 인재들이 새만금과 전북, 호남으로 모여들 것"이라면서 "지역의 청년들은 일자리를 찾기 위해 수도권으로 떠나지 않고 나고 자란 이곳에서 마음껏 꿈을 펼치게 될 것"이라고 설명했다.

이 대통령은 현대차그룹에도 "기업의 과감한 결단에 정부는 더 과감한 지원으로 화답하겠다"며 "지역으로 옮겨온 기업과 임직원들이 생활에 불편을 느끼지 않도록 정주 여건을 세심하게 챙기겠다"고 약속했다.

이어 이 대통령은 "기업이 마음껏 역량을 펼치고 더 성장할 수 있도록 규제와 행정 지원의 문턱을 파격적으로 낮추겠다"면서 "이번 투자가 기업의 지역 진출을 이끄는 최고의 모범 사례가 되고 나아가 기업과 지역에 더 큰 이익으로 돌아갈 수 있도록 정부가 확실하게 뒷받침하겠다"고 공언했다.

그러면서 "현대자동차그룹의 새만금 투자를 진심으로 환영한다. 정주영 회장께서 자랑스러워하실 것"이라고 덧붙였다．





