본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

진주시, 우주항공국가산단 연계 기업 유치 전략 본격화

영남취재본부 최순경기자

입력2026.02.27 08:35

시계아이콘01분 01초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KAI 회전익비행센터·AAV 실증 인프라 활용 확대
위성 특화지구 지정 대비 우주서비스 산업 육성
소부장 경쟁력 강화·글로벌 기업 발굴 추진

경남 진주시는 지난 26일 시청 5층 상황실에서 '2026년 제1회 진주시 투자유치위원회'를 개최하고, 우주항공을 중심으로 한 전략산업 육성과 투자유치 활성화를 위한 '2026년 진주시 투자유치 기본계획'을 심의·확정했다.


이번에 확정된 2026년 투자유치 기본계획은 '경남우주항공국가산업단지'와 연계해 실질적인 투자 성과를 창출하는 데 중점을 두고 수립됐다. 우주항공·뿌리·세라믹 등 지역의 전략산업을 중심으로 기업 유치와 산업 생태계 고도화를 추진하는 것을 목표로 한다.

진주시, 2026년 투자유치위원회 심의회 및 위촉식 단체 사진

진주시, 2026년 투자유치위원회 심의회 및 위촉식 단체 사진

AD
원본보기 아이콘

이 계획에 따르면, 진주시는 2026년 연간 투자유치 목표액을 1200억원으로 정하고 ▲경남우주항공국가산업단지 내 우주항공 및 연관 산업 기업 집중 유치 ▲KAI 회전익 비행센터 및 미래 항공기체(AAV) 실증 인프라 활용 확대 ▲위성 특화지구 지정에 따른 위성·우주 서비스 산업 육성 ▲소재·부품·장비(소부장) 산업 경쟁력 강화 및 글로벌 기업 발굴 ▲투자유치 홍보·마케팅과 기업 간(B2B) 네트워크 강화 ▲국내·외 투자기업을 대상으로 한 맞춤형 인센티브 및 행정 지원 확대 등을 주요 추진 과제로 확정했다.


시는 국내외 경기의 불확실성과 기업 투자 심리 위축, 수도권 집중 현상 등 어려운 여건 속에서도 우주항공산업을 중심으로 하는 차별화한 산업 인프라 구축과 체계적인 행정 지원을 바탕으로 전략적인 투자유치 활동을 추진할 방침이다. 아울러 산학연관 협력을 강화해 기업의 성장 단계별 맞춤 지원과 지역 산업의 동반성장 기반을 마련할 계획이다.


진주시 관계자는 "올해 하반기 2차 준공을 앞둔 경남우주항공국가산업단지는 진주시가 미래 산업 구조로 전환하는 데 있어 중요한 기반이 될 것"이라며 "2026년 투자유치 기본계획을 차질 없이 추진해 기업이 안정적으로 성장할 수 있는 환경을 조성하고, 이를 통해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

한편, 시는 우주항공산업을 중심으로 한 미래 성장동력 확보를 위해 지난 1월 1일 투자유치 전담 부서인 '투자유치와'를 신설하여 투자정책 수립부터 기업 유치, 산업단지 조성 및 입주기업 지원에 이르기까지 전 과정을 전담하며 전략산업 중심의 체계적인 투자 기반을 구축해 나가고 있다.


앞으로도 전략산업 중심의 적극적인 투자유치를 통해 우주항공 거점도시로서의 기반을 더욱 공고히 다져 나갈 계획이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

"내년에 또 올게요"…외국인 관광객 10명 중 8명 '韓 재방문 희망'

올해 민간소비 상승국면 진입…한은 "취약한 경제에 지갑 빨리 닫힐수도"

새로운 이슈 보기