방미통위 인선 파열음…천영식 부결·고민수 가결(종합)

국민의힘이 추천한 방송미디어통신위원회 천영식 상임위원 후보자 추천안이 26일 국회 본회의에서 부결됐다. 반면 더불어민주당이 추천한 고민수 상임위원 후보자 추천안은 가결됐다.

천 후보 추천안은 재석 249명 중 찬성 116명, 반대 124명, 기권 9명으로 부결됐다. 고 후보 추천안은 같은 재석 인원에서 찬성 228명, 반대 17명, 기권 4명으로 통과됐다. 민주당은 가·부결 당론 없이 자율투표를 진행했다.

26일 국회 본회의에서는 국민의힘 몫의 천영식 방송미디어통신위원회 위원 후보자의 추천안이 부결되자 국민의힘 의원들이 강력히 항의했고, 이를 지켜보던 민주당 박선원 의원이 국민의힘 의원들에게 "야 임마"라는 비속어를 사용하면서 소동이 시작됐다. 연합뉴스. AD 원본보기 아이콘

당내에서는 박근혜 정부 청와대 홍보기획비서관 출신인 천 후보의 부적절성을 지적하는 목소리가 제기됐다. 김현정 원내대변인은 "내란을 옹호하고 계엄을 정당화한 칼럼 경력 등이 반대 사유로 제시됐다"고 밝혔다. 조국혁신당도 천 후보 추천 반대를 당론으로 정했다.

방미통위는 위원장 포함 7명으로 구성되며, 대통령 지명 2명, 여당 추천 2명, 야당 추천 3명을 대통령이 임명·위촉한다.

부결 직후 국민의힘 의원들은 합의 파기를 주장하며 항의했고, 민주당 의원들은 자격 문제를 거론하며 맞섰다. 이 과정에서 박선원 의원의 발언을 두고 거친 설전이 이어졌다.

송언석 원내대표는 "민주당의 폭거"라며 강하게 반발했고, 최은석 원내수석대변인도 관례 훼손을 비판하며 공개 사과를 요구했다. 반면 전용기 원내소통수석부대표는 "국민의힘도 일부 불참 책임이 있다"고 말했다.

한편 양당이 각각 추천한 국민권익위원회 비상임위원 김바올·신상욱 후보자 추천안은 모두 가결됐다. 권익위는 위원장 포함 15명으로 구성되며, 국회 추천 3명을 대통령이 위촉한다.





