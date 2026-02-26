본문 바로가기
인천공항 면세점 신규사업자 호텔롯데·현대디에프 선정(종합)

세종=이동우기자

입력2026.02.26 18:56

관세청이 인천공항 출국장 면세점 신규 사업자로 롯데면세점과 현대면세점을 선정했다.


관세청 보세판매장 특허심사위원회는 26일 회의를 열고 인천국제공항 출국장 면세점 신규 특허 심의 결과를 발표했다. 심사 결과 DF1 구역은 롯데면세점, DF2 구역은 현대면세점이 각각 운영을 맡는다.

선정된 두 업체는 보세화물 관리 체계와 법규 준수 항목 등에서 높은 평가를 받은 것으로 전해졌다.


롯데면세점은 2023년 6월 30일 제2터미널 주류·담배 매장 영업 종료 이후 약 2년 9개월 만에 인천공항 운영을 재개하게 됐다. 원칙적으로는 기존 사업자인 신라면세점 철수 시점인 3월 17일 이후 영업을 시작해야 하지만, 사업자 선정 지연으로 실제 개점까지는 일정 기간이 필요할 전망이다.

인천공항 내부 전경사진

인천공항 내부 전경사진

그동안 인천공항 매장 부재가 약점으로 지적됐던 롯데면세점은 이번 낙찰로 성장 동력을 회복할 계기를 마련했다는 평가가 나온다. 회사는 영업 개시 이후 단계적 리뉴얼을 통해 고객 동선을 개선하고, 내외국인 출국객 수요에 맞춘 브랜드와 상품을 확대할 계획이다.


DF2 구역을 확보한 현대면세점은 기존 명품·패션·잡화에 더해 화장품·향수·주류·담배까지 취급 품목을 확대해 전 카테고리를 운영하게 됐다. 이에 따라 인천공항 면세점 사업자 가운데 유일한 '풀 카테고리' 운영사가 됐다. 또한 현대면세점은 총 3개 구역을 맡아 최다 구역 운영 사업자가 되었으며, 이를 바탕으로 인천공항 내 연 매출 1조1000억원 이상을 기록하며 매출 1위 사업자로 도약할 것으로 기대하고 있다.




이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

