남양주시, ‘8500억 AI 심장’ 이식…우리금융과 ‘디지털 유니버스’ 가동

우리금융, 왕숙 산단 1호 기업

2029년 하이퍼스케일 AI 센터 완공

AI 전문인력 300명 상주

지역 경제 선순환 생태계 구축

경기 남양주시가 왕숙 도시첨단산업단지 1호 유치기업인 우리은행과 손잡고 시의 미래 먹거리를 책임질 우리금융그룹 'AI 디지털 유니버스' 건립 프로젝트를 본격 가동한다.

주광덕 남양주시장이 26일 시청 여유당에서 우리금융그룹 'AI 디지털 유니버스' 건립 계획 설명회를 열고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

남양주시는 26일 시청 여유당에서 우리금융그룹 'AI 디지털 유니버스' 건립 계획 설명회를 열고, 시와 우리은행 간 상호협력 및 미래 비전을 공유했다.

이번 설명회는 우리은행의 구체적인 사업 추진 방향을 청취하고 대규모 미래첨단시설이 적기에 조성될 수 있도록 체계적인 행정 지원절차를 점검하고자 마련됐다.

왕숙 도시첨단산업단지 자족8 용지에 들어서는 'AI 디지털 유니버스'는 총사업비 약 8500억원이 투입되는 대규모 프로젝트다.

올 연말 1단계 착공을 거쳐 오는 2029년까지 AI 운영센터와 하이퍼스케일(초거대) AI 센터를 구축할 계획이다.

특히 AI 운영센터에는 그룹 내 AI·IT 전문인력 300명 이상이 상주하며, 스타트업 육성 공간인 '디노랩'과 청년 인재양성을 위한 '우리FIS 아카데미' 등 지역사회와 상생하는 다양한 시설이 함께 조성된다.

AI 센터 또한 스마트에너지 관리기술을 도입해 전력사용효율(PUE)을 최적화하고, 하수처리수 재이용수를 냉각수로 활용하는 등 친환경 기술이 대거 도입된다.

우리은행은 이번 센터 건립 외에도 남양주시와의 파트너십을 꾸준히 확대하며 지역 상생의 모범을 보이고 있다.

지난해 12월 우리은행은 다산노인복지관에 'WOORI 어르신 IT 행복배움터'를 개소하며 지역사회 디지털 격차 해소에 앞장섰다.

남양주시가 26일 시청 여유당에서 우리금융그룹 'AI 디지털 유니버스' 건립 계획 설명회를 연 후 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

이어 오는 2028년까지 다산동 일원에 총사업비 2,000억 원을 투입해 그룹 연수원과 스포츠단 체육관을 건립한다. 1만4000여 명의 임직원이 이용하는 대규모 연수 시설은 지역 경제 활성화에도 큰 동력이 될 전망이다.

이러한 두터운 협력을 바탕으로 우리은행은 AI 디지털 유니버스 건립 시 관내 중소기업 제품 우선 채택, 왕숙 도시첨단산업단지 입주기업 금융지원 등 실질적인 '경제 선순환 생태계' 구축에 힘을 보탤 방침이다.

주광덕 시장은 "우리금융그룹 AI 디지털 유니버스는 남양주시의 미래산업 경쟁력을 높이는 핵심동력이 될 것"이라며 "인허가 등 관련 행정절차가 신속하게 이뤄지도록 최고의 파트너로서의 역할을 다하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>