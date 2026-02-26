본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

송병준 회장 "새로운 30년을 제도와 성과로 연결하는 전환점"

이서희기자

입력2026.02.26 14:30

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2026년 제31차 정기총회

송병준 벤처기업협회 회장이 "2026년을 새로운 30년을 제도와 성과로 연결하는 전환점으로 만들겠다"는 포부를 밝혔다.

송병준 벤처기업협회 회장이 벤처 30주년 기념식에서 개회사를 하고 있다. 벤협

송병준 벤처기업협회 회장이 벤처 30주년 기념식에서 개회사를 하고 있다. 벤협

AD
원본보기 아이콘

26일 송 회장은 서울 서초구 양재동 엘타워에서 열린 벤기협 '2026년 제31차 정기총회'에서 이같이 밝히며 "협회는 벤처금융 확장, 코스닥 시장 활성화와 회수 경로 정상화, 규제환경 개선을 실행 중심으로 추진하고, AX 전환·글로벌 진출·인재 연계 등 회원사 체감형 지원을 강화하겠다"고 말했다.


이날 협회는 올해 중점 추진 과제로 ▲벤처생태계 제도 개선 ▲실질적 회원 서비스 강화 ▲재무안정성 강화를 선정했다. 협회는 회원 지원 서비스 만족도 및 수요조사를 바탕으로 실제 사업에 도움이 되는 연결형·참여형 프로그램을 강화하는 등 회원사 및 벤처 생태계와의 밀착도를 높여 나갈 계획이다.

올해 협회 임원진은 회장 1명, 수석부회장 3명, 지회 협회장 7명, 부회장 21명, 이사 56명, 감사 2명, 특별임원 5명 등 총 95명으로 구성됐다. 회장을 비롯한 임원진은 벤처기업 생존 및 성장지원을 위한 글로벌 경쟁력 강화, 주요 정책활동 및 입법 제안, 벤처기업 사회적 인식 제고 등에 힘쓸 예정이다.


송 회장은 "'다시, 벤처'의 기치 아래 현장의 목소리를 정책과 입법으로 연결하고, 벤처가 대한민국 경제의 심장임을 결과로 증명하겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

딱 한국만 없다…"돈이라도 내서 빨리 나가고 싶은데" 국민 눈치만 보다 멈칫[인천공항 '세계 1위'의 민낯]② 딱 한국만 없다…"돈이라도 내서 빨리 나가고 싶은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여권 재발급 이번 달 안에 꼭 해야"…20년 만에 오르는 수수료, 얼마인가 봤더니

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

李대통령 지지율 67%…NBS "취임 이래 가장 높아"

새로운 이슈 보기