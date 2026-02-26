본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

LH, 공공분양 당첨자 60%는 청년층…"청년 주거사다리 마련"

이지은기자

입력2026.02.26 09:30

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난해 LH 공공분양 당첨자 10명 중 6명이 만19세부터 39세 미만의 청년층에 해당한다는 분석 결과가 나왔다.

공공분양은 일반공급 물량 중 20%를 추첨 방식으로 배정하는 만큼 청약 저축액이 적거나 무주택 기간이 상대적으로 짧은 청년도 당첨 기회를 확보한 것으로 분석된다.

LH는 지난해 전국 39개 단지 공공분양주택 총 2만3000 가구를 공급했다.

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전국 2만3000가구 공급
부부 중복신청 전체 30%
과천 주암C1, 154:1 기록

지난해 LH 공공분양 당첨자 10명 중 6명이 만19세부터 39세 미만의 청년층에 해당한다는 분석 결과가 나왔다.


한국토지주택공사(LH)는 지난해 LH 공공주택 청약 데이터를 분석한 '숫자로 보는 2025년 LH 공공주택 청약'을 26일 발표했다.

고양창릉 S-5투시도.

고양창릉 S-5투시도.

AD
원본보기 아이콘

자료에 따르면 지난해 LH 공공분양 최초 당첨자 1만7828명 중 청년(만19세~39세)은 1만605명으로, 당첨자의 59%를 차지했다. 공공분양은 일반공급 물량 중 20%를 추첨 방식으로 배정하는 만큼 청약 저축액이 적거나 무주택 기간이 상대적으로 짧은 청년도 당첨 기회를 확보한 것으로 분석된다.

LH는 지난해 전국 39개 단지 공공분양주택 총 2만3000 가구를 공급했다. 수도권 1만8000가구, 지방권 5000 가구가 공급됐으며 이 중 수도권 일부 단지는 세 자릿수 경쟁률을 기록하는 등 높은 관심을 보였다. 사업지별로 보면 과천주암 C1 84㎡타입이 154:1, 고양창릉 S5 84㎡타입이 104:1, 하남교산 A2 59타입이 87:1을 기록했다.


공공분양 청약에 참여한 신혼 가구를 분석한 결과, 당첨 확률을 높이기 위한 실수요 중심의 전략적인 청약 참여가 이뤄진 것으로 나타났다.지난해 LH 공공분양 전체 청약 신청 38만9680건 중 11만7599건(약 30%)이 부부 중복 신청이었다. 과거 특별공급에 당첨됐으나 신생아 출산 후 다시 한번 신청 가능한 '출산특례'를 사용한 경우도 32건에 달했다.


LH 일반 공공분양 청약을 통해 내 집 마련에 성공한 신생아 가구는 1909가구로 집계됐다.

LH 관계자는 "공공분양이 청년, 신혼부부 등 무주택 실수요자의 내 집 마련 기회이자 주거사다리 역할을 맡고 있는 만큼, 적기에 공공주택을 안정적으로 공급할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우 한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

中 로봇 청소기 해킹하자…내 집 안 영상·목소리가 쏟아졌다

이재용 회장 주식재산 40조 육박…현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

"부동산 쳐다보기도 어려워"…'이번엔 다르다' 관가서 퍼지는 확신 기류

새로운 이슈 보기