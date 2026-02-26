LH, 공공분양 당첨자 60%는 청년층…"청년 주거사다리 마련"

전국 2만3000가구 공급

지난해 LH 공공분양 당첨자 10명 중 6명이 만19세부터 39세 미만의 청년층에 해당한다는 분석 결과가 나왔다.

한국토지주택공사(LH)는 지난해 LH 공공주택 청약 데이터를 분석한 '숫자로 보는 2025년 LH 공공주택 청약'을 26일 발표했다.

자료에 따르면 지난해 LH 공공분양 최초 당첨자 1만7828명 중 청년(만19세~39세)은 1만605명으로, 당첨자의 59%를 차지했다. 공공분양은 일반공급 물량 중 20%를 추첨 방식으로 배정하는 만큼 청약 저축액이 적거나 무주택 기간이 상대적으로 짧은 청년도 당첨 기회를 확보한 것으로 분석된다.

LH는 지난해 전국 39개 단지 공공분양주택 총 2만3000 가구를 공급했다. 수도권 1만8000가구, 지방권 5000 가구가 공급됐으며 이 중 수도권 일부 단지는 세 자릿수 경쟁률을 기록하는 등 높은 관심을 보였다. 사업지별로 보면 과천주암 C1 84㎡타입이 154:1, 고양창릉 S5 84㎡타입이 104:1, 하남교산 A2 59타입이 87:1을 기록했다.

공공분양 청약에 참여한 신혼 가구를 분석한 결과, 당첨 확률을 높이기 위한 실수요 중심의 전략적인 청약 참여가 이뤄진 것으로 나타났다.지난해 LH 공공분양 전체 청약 신청 38만9680건 중 11만7599건(약 30%)이 부부 중복 신청이었다. 과거 특별공급에 당첨됐으나 신생아 출산 후 다시 한번 신청 가능한 '출산특례'를 사용한 경우도 32건에 달했다.

LH 일반 공공분양 청약을 통해 내 집 마련에 성공한 신생아 가구는 1909가구로 집계됐다.

LH 관계자는 "공공분양이 청년, 신혼부부 등 무주택 실수요자의 내 집 마련 기회이자 주거사다리 역할을 맡고 있는 만큼, 적기에 공공주택을 안정적으로 공급할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.





