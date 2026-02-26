"하루 1000개씩 팔린다"…100일 맞은 CU 하와이점, 매출 1위는?

얼음컵, 판매량 선두

생수·커피 등 따라마시는 음용법 인기

소떡소떡·김밥·치킨 꼬치 등 韓간편식도 상위권

이달 하와이 2호점도 개장

BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 130,700 전일대비 6,200 등락률 -4.53% 거래량 13,860 전일가 136,900 2026.02.26 09:10 기준 관련기사 '100원 전쟁' 서막, 880원 삼겹살 떴다…삼삼데이 앞둔 유통가 "밥도둑이 따로 없네"…CU, 간편식 리뉴얼 나섰다CU, 삼겹살 데이 정육 초특가 행사…"2인분 6000원대" 전 종목 시세 보기 close 이 운영하는 편의점 CU는 지난해 11월 업계 최초로 하와이에 문을 연 'CU 다운타운점'의 100일간 판매 데이터를 분석한 결과, 컵얼음 등 K상품들이 매출 상위권을 차지했다고 26일 밝혔다.

호놀룰루시 최대 중심상업지구인 다운타운 오피스가에 위치한 CU 다운타운점은 개장 초기 하루 객수가 2000명을 돌파하며 큰 관심을 받았고, 최근에도 현지 직장인을 비롯해 관광객 등 하루 평균 1000명 안팎의 고객들이 방문하고 있다.

하와이 CU다운타운점에서 현지인과 관광객들이 상품을 둘러보고 있다. BGF리테일 제공 AD 원본보기 아이콘

이 점포에서 가장 매출이 높은 상품은 한국 편의점에서도 매년 전체 판매량 1위를 기록하고 있는 컵얼음이다. 현지인들 사이에서 컵얼음에 생수, 주스, 커피 등 다양한 음료를 따라 마시는 음용법이 인기를 끌면서 하루 최대 1000개가량 팔린다.

컵얼음과 짝꿍 상품으로 통하는 CU의 아이스드링크 '델라페'도 전체 판매량이 하루 최대 약 1500개에 달할 만큼 인기가 높다. 그중 하와이 고객이 가장 많이 찾는 상품은 '델라페 복숭아맛 아이스티'로 매출 상위 10위를 기록 중이다.

이 밖에 소떡소떡(2위), 치킨 꼬치(5위), 감자 핫도그(8위) 등 K즉석 먹거리와 소불고기 김밥(3위), 구운연어 삼각김밥(7위), 참치마요 삼각김밥(9위) 등 K간편식이 10위 안에 포진했다. 외식 물가가 높은 하와이에서 한 끼 식사를 해결할 수 있는 푸드 중심 편의점으로 자리 잡고 있는 것으로 회사 측은 분석했다.

CU만의 차별화 상품들도 현지에서 인기를 끌고 있다. 2024년 편의점 최고의 히트작인 RTD(즉석음용) 하이볼 '생레몬 하이볼(4위)'과 편의점 크림빵 신드롬을 불러일으킨 '연세우유 생크림빵(6위)'이 매출 10위 안에 들었다.

BGF리테일은 이달 25일 2호점인 'CU 카할라점'을 오픈하며 하와이 현지 사업 확대에 속도를 내고 있다. 최영주 BGF리테일 해외사업기획팀장은 "앞으로도 운영 데이터를 기반으로 먹거리 경쟁력과 현지 맞춤 전략을 강화해 하와이에서 가장 신뢰받는 편의점 브랜드가 되기 위해 노력할 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>