[르포]갤럭시 언팩에 '매기 강' 깜짝 등장…빗줄기도 못 막은 열기

美 샌프란시스코 '갤럭시 언팩 2026' 현장

전 세계 매체·인플루언서 1500여명 몰려

제품 소개 1시간 진행…신기능에 관객 환호

삼성전자의 3세대 인공지능(AI) 폰 갤럭시S26 시리즈가 전 세계에 첫 공개되는 행사가 25일(현지시간) 열렸다.

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 감독 매기 강이 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 삼성전자 '갤럭시 언팩 2026'에 참석했다. 언팩 기자단 AD 원본보기 아이콘

이날 오전 갤럭시 언팩 2026 행사가 열린 미국 샌프란시스코의 '팰리스 오브 파인 아트' 앞에는 세계 각국에서 모인 미디어와 인플루언서로 성황을 이뤘다.

영상 15도의 비가 부슬부슬 내리는 흐린 날씨였지만, 차세대 갤럭시S 시리즈를 만나기 위해 1년을 기다린 인파의 열기와 기대감으로 행사장은 후끈 달아올랐다. [관련기사= "택시 불러줘" AI 더 쉽게 쓰는 갤럭시S26…"8억대 판매 목표"]

약 1500명으로 추산되는 참석자들은 현장의 생생한 모습을 담기 위해 폰과 카메라로 전시장 곳곳을 촬영하는 데 여념이 없었다.

오전 10시 행사가 시작하기 전에는 방탄소년단의 '버터', 케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌) OST '골든' 등 익숙한 노래가 울려 퍼지며 현장의 흥을 돋웠다.

특히 케데헌 감독인 매기 강은 이번 갤럭시 언팩의 크리에이티브 자문을 맡았고, 현장에 직접 모습을 드러내 주목을 끌었다.

매기 강 감독은 미소 가득한 얼굴로 참석자들과 기념사진을 찍으며 차세대 AI 폰 갤럭시S26의 탄생을 알리는 축제를 즐겼다.

그는 행사 기획부터 발표 메시지 구성, 초청장 기획 무대 연출 요소 등 전반적인 스토리텔링에 참여한 것으로 알려졌다.

매기 강 감독은 "삼성은 전통과 미래를 연결하는 특별한 다리 역할을 하고 있다"며 "언팩 또한 단순한 제품 발표를 넘어 하나의 문화적 영감으로 느껴졌다"고 말했다.

행사장 내에는 K컬처를 보여주듯 다과 코너에 한국의 전통 과자인 한과가 마련되기도 했다.

갤럭시S26 시리즈와 갤럭시 버즈4 시리즈를 공개한 이번 갤럭시 언팩 행사는 1시간 가량 제품 소개 세션이 이어졌다.

특히 3세대 AI폰으로서 혁신을 고도화하고 쉽고 직관적인 사용이 가능해진 갤럭시S26 시리즈에 대한 참석자들의 반응은 매우 뜨거웠다.

제품의 신기능이 소개될 때마다 객석에선 환호성과 박수가 연신 터져 나왔다.

앱을 자동으로 탐색·실행하는 에이전틱 AI 기능, 상상한 이미지를 구현해주는 사진 편집 툴, 그리고 모바일 업계 세계 최초로 도입된 '프라이버시 디스플레이'가 좋은 반응을 얻었다.

참석자들은 행사장 곳곳에 마련된 체험존에서 기기를 사용하고, 사회관계망서비스(SNS)와 미디어로 전 세계에 실시간으로 알리는 데 여념이 없었다.

노태문 대표이사 사장(DX부문장)은 AI가 우리 삶의 기반 인프라가 되어주고, 누구에게나 어디서든 불편함 없이 작동할 수 있어야 한다고 강조했다.

그는 "AI의 가능성과 실제 경험 사이의 간극을 해결하기 위해 계속 나아가고 있다"며 "삶의 질을 높이는 혁신을 추구하고, 모두에게 동일한 품질의 경험을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.





샌프란시스코(미국)=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



