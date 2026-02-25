본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

국힘, 지선 인재영입…회계사 손정화·원전엔지니어 정진우

유제훈기자

김평화기자

입력2026.02.25 10:47

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 1·2호 인재를 영입했다. 장동혁 대표는 "젊은 인재 두 분을 영입한 것은 우리 당이 새로운 모습으로 국민께 다가가겠다는 국민의힘의 약속"이라면서 "우리 당이 만들어낸 이기는 변화 출발점이 되길 기대한다"고 했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

조정훈 국민의힘 인재영입위원장은 25일 오전 국회에서 열린 지역발전 인재 영입 환영식에서 손정화 삼일PWC 회계법인 파트너, 원전 엔지니어인 정진우 현대엔지니어링 매니저를 지방선거 1·2호 인재로 영입한다고 밝혔다.



조 위원장은 "손 회계사는 20년 동안 공인회계사로 일하며 지방재정 경험을 통해 세금이 현장에서 어떻게 집행되는지, 어떤 구조에서 왜곡되는지 직접 확인한 인재"라면서 "정 매니저도 전력산업 생태계 현장에서 대한민국의 원자력 발전 산업을 위해 직접 헌신해 온 분"이라고 전했다.

장 대표는 "고물가, 고환율, 부동산 직격탄에 민생은 벼랑 끝임에도 국민이 우리 당에 선뜻 마음을 주고 계시지 않은 것은 엄연한 현실"이라면서 "이는 우리가 부족했기 때문이다. 우리가 새로운 모습으로 국민께 다가가야 한다"고 했다.


이어 장 대표는 영입 인재에 대해 "민생 현장을 잘 알고 대안 내놓을 수 있는 유능한 인재, 국민 편에 서서 당당하게 정권과 맞서 싸울 수 있는 강한 투사들"이라면서 "우리 당 혁신의 주역으로 키워나가겠다"고 밝혔다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

"부르는 게 값"…램 품귀에 중고시장 '램테크' 과열

새로운 이슈 보기