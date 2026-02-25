국힘, 지선 인재영입…회계사 손정화·원전엔지니어 정진우

국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 1·2호 인재를 영입했다. 장동혁 대표는 "젊은 인재 두 분을 영입한 것은 우리 당이 새로운 모습으로 국민께 다가가겠다는 국민의힘의 약속"이라면서 "우리 당이 만들어낸 이기는 변화 출발점이 되길 기대한다"고 했다.

조정훈 국민의힘 인재영입위원장은 25일 오전 국회에서 열린 지역발전 인재 영입 환영식에서 손정화 삼일PWC 회계법인 파트너, 원전 엔지니어인 정진우 현대엔지니어링 매니저를 지방선거 1·2호 인재로 영입한다고 밝혔다.

조 위원장은 "손 회계사는 20년 동안 공인회계사로 일하며 지방재정 경험을 통해 세금이 현장에서 어떻게 집행되는지, 어떤 구조에서 왜곡되는지 직접 확인한 인재"라면서 "정 매니저도 전력산업 생태계 현장에서 대한민국의 원자력 발전 산업을 위해 직접 헌신해 온 분"이라고 전했다.

장 대표는 "고물가, 고환율, 부동산 직격탄에 민생은 벼랑 끝임에도 국민이 우리 당에 선뜻 마음을 주고 계시지 않은 것은 엄연한 현실"이라면서 "이는 우리가 부족했기 때문이다. 우리가 새로운 모습으로 국민께 다가가야 한다"고 했다.

이어 장 대표는 영입 인재에 대해 "민생 현장을 잘 알고 대안 내놓을 수 있는 유능한 인재, 국민 편에 서서 당당하게 정권과 맞서 싸울 수 있는 강한 투사들"이라면서 "우리 당 혁신의 주역으로 키워나가겠다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



