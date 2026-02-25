본문 바로가기
대구 동구 청년 채용하면 월 90만원 6개월 지원…동구청, 참여기업 12곳 모집

영남취재본부 구대선기자

입력2026.02.25

대구 동구청(구청장 윤석준)은 26일부터 3월 20일까지, 청년일자리 선도 사업에 참여할 기업과 청년을 모집한다.


이 사업은 올해 시작하는 신규사업으로 첨단의료복합단지, 의료R&D지구 내 의료기기 제조·연구개발 기업이나 동대구벤처벨리 내 IT 기업이 동구에 주소를 둔(예정 포함) 만 39세 이하 청년을 신규 정규직으로 채용할 경우 가능하다.

대구 동구청

대구 동구청

기업에는 6개월 동안 월 90만원씩 초기 인건비를 지원하고, 청년에게는 6개월 이상 근속할 경우 60만원(1회) 인센티브를 지원하는게 핵심이다.

모집 규모는 최대 12개 기업(12명 청년)이며, 자세한 사항은 동구청 홈페이지와 일자리경제과를 통해 확인할 수 있다.


윤석준 동구청장은 "청년일자리 선도 사업이 우수한 지역 인재들의 채용과 지역 경제문제 회복에 기여하는 사업으로 정착되기를 바라며, 앞으로도 동구가 청년이 모이는 활력있는 경제도시로 나아갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
