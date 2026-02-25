본문 바로가기
[포토] 코스피 꿈의 6000선 돌파

윤동주기자

입력2026.02.25 09:43

[포토] 코스피 꿈의 6000선 돌파
코스피지수가 역사상 처음으로 장중 6000선을 넘어선 25일 서울 중구 우리은행 딜링룸에서 한 직원이 지수 현황판을 바라보고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

