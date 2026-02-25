나란히 사상 최고치…20만전자·100만닉스 현실로 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]
①반도체 슈퍼사이클…20만전자·100만닉스 달성
②정부·여당, 코스닥 분리 추진…찬반 대립
③5월 양도소득세 중과 앞두고 가격 낮춘 강남 아파트 매물 속속
MARKET INDEX : Year to date
○미 뉴욕증시 3대지수 반등…AI 우려 하루 만
○앤스로픽, 구글 등에서 연동 가능
○AMD-메타 공급계약 소식에 장중 14% 급등
Top3 NEWS
■ 20만전자·100만닉스, 설마가 현실이 됐다
○삼성전자 주가 장중 20만원 첫 돌파
○SK하이닉스도 100만원 최초로 넘겨
■ 코스닥 분리 놓고 찬성 vs 반대 논리 극한 대립
○거래소 노조 "무리한 경쟁, 시장 질적 저하 경고"
○여당 "경쟁 체제로 '코스피 2부리그' 벗어날 것"
■ "강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망[부동산AtoZ]
○송파 아파트 매물 한달만에 40%↑
○李, 아파트 매수심리 약화 두고 "비정상의 정상화"
그래픽 뉴스 : [금통위poll]②반도체가 끌고 내수가 밀고…전문가 79% "올해 성장률 2% 넘길 것"
○아시아경제, 국내외 경제전문가 15인 대상 조사
○韓 성장률, 올해 2.0% 가장 많아…2.3% 전망도
○대다수가 '상고하저' 예상
the Chart : 생산자물가, 5개월째 상승…소비자물가까지 끌어올리나
○1월 생산자물가지수, 전월 대비 0.6% 상승
○1차금속제품과 금융 및 보험서비스 크게 올라
○중간재 중심 가격 상승+소비재 국내공급물가 하락
오늘 핵심 일정
○국내
○해외
00:00 미국 CB 소비자신뢰지수 (2월)
02:45 유럽 라가르드 중앙은행 총재 연설
11:00 미국 트럼프 대통령 연설
14:00 일본 BoJ 근원 CPI (YoY)
16:00 독일 GDP (QoQ) (4분기)
19:00 유럽 소비자물가지수 (YoY) (1월)
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
