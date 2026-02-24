옛 김천중앙고등 부지에 194억 들여 '경북교육청 미래직업교육관' 착공…내년 4월 완공

경북교육청(교육감 임종식)은 24일 김천시 양천동 옛 김천중앙고등학교 부지에 (가칭)경상북도교육청 미래직업교육관 건립 공사 착공식을 개최하고, 경북 미래직업교육의 기반 마련을 위한 의미있는 출발을 알렸다.

미래직업교육관은 총사업비 194억원을 투입해 지하 1층~지상 3층에 연면적 3738.8㎡ 규모로 건립된다. 2022년 사업 계획 수립을 시작으로 재정투자심사와 설계 용역 등 관련 절차를 거쳐 추진됐으며, 오는 2027년 4월 준공을 목표로 하고 있다.

미래직업교육관은 △직업계고 탐색 △진로 적성 검사 △VR과 AR을 활용한 다양한 분야의 미래직업체험 △산학 연계 교육 및 취업 등을 종합적으로 제공하는 미래형 직업교육 거점기관으로 운영될 예정이다.

이날 착공식에는 임종식 경북교육감을 비롯해 박채아 경북도의회 교육위원장과 조용진 부위원장, 배낙호 김천시장, 김천 지역 도의원, 김천시의회 의장과 의원, 모태화 김천교육지원청 교육장, 김천학교운영위원장협의회, 경북녹색어머니연합회, 학생상담자원봉사자연합회, 김천중앙고등학교 동창회 및 지역 학교 관계자 등 150여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

행사는 양금폭포농악단의 식전 공연을 시작으로 △사업 경과보고 △교육감 기념사 △주요 내빈 축사 △안전다짐식 △발파 시연 순으로 진행됐다.

특히, 안전다짐식에서는 시공업체 임직원들이 단 한건의 안전사고도 발생하지 않는 무재해 현장을 만들겠다는 결의를 담아 안전 선서를 하며, 안전 중심 공사 추진 의지를 다졌다.

임종식 경북교육감은 "오늘 미래직업교육관 착공은 경상북도는 물론 대한민국, 나아가 세계 산업현장에서 인정받는 전문가 양성을 위한 중대한 첫걸음"이라며, "앞으로 건립 예정인 융합진로체험교육관과 함께 경북 미래 산업의 희망과 발전을 뒷받침하는 핵심 기반이 될 것"이라고 말했다.





