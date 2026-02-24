꿈의 20만전자, 100만닉스 등극(상보)

삼성전자 주가 20만원 최초 돌파

SK하이닉스는 100만원 최초로 넘겨

이재용 삼성전자 회장이 지난해 10월30일 서울 강남구 코엑스에서 열린 엔비디아 지포스 게이머 페스티벌에 참석하고 있다. 2025.10.30 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

메모리 반도체 초호황에 힘입어 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 199,400 전일대비 6,400 등락률 +3.32% 거래량 19,560,735 전일가 193,000 2026.02.24 13:08 기준 관련기사 [속보]삼성전자, 사상 최초 20만원 돌파코트라·산업부, 바르셀로나 MWC에 통합 한국관 운영"노트북계의 스타"…삼성전자 '갤럭시 북6' 해외서 호평 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스가 나란히 20만원과 100만원을 돌파했다.

24일 오후 1시11분 현재 삼성전자는 전거래일 대비 3.63% 오른 20만원에 거래 중이다. 같은 시간 SK하이닉스는 전거래일 대비 5.11% 오른 100만원에 거래 중이다. SK하이닉스는 오전에 장중 고가인 10만3000원을 찍었다.

양사 주가는 나란히 사상 최고치를 기록하며 코스피 급등을 이끌고 있다. 이날 오후 1시13분 기준 코스피는 전거래일 대비 1.83% 오른 5953.01에 거래 중이다. 이 역시 사상 최고치다.

증권가에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 계속 올려잡고 있다.

이날 박준영 한화투자증권 연구원은 "HBM4에서의 경쟁력 회복과 이로 인한 멀티플 재평가, 압도적인 메모리 생산능력으로 인한 실적의 폭발적 성장이 기대된다"며 목표주가를 26만원으로 제시했다.

한동희 SK증권 연구원은 "메모리 수요가 인공지능(AI) 대순환주기로 구조화되며 이익 가시성이 높아진 가운데 미국 증시에 주식예탁증서(ADR)로 상장하는 방안이 가시화될 경우 SK하이닉스의 저평가는 더 부각될 것"이라며 목표주가를 160만원으로 올렸다.





